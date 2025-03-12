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Mehter konseri Ramazan’a coşku kattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Cumhuriyet Bulvarı’nda verdiği mini konserle vatandaşları selamladı.

Mehter konseri Ramazan'a coşku kattı

12 Mart 2025 Çarşamba 12:29

 Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, İzmit’te yürüyüş düzenleyerek en sevilen mehter marşlarıyla vatandaşları selamladı. Vatandaşlar Mehter Takımı’nın coşkulu marşlarına eşlik ederken, büyük ilgi gören Mehter Takımı Ramazan’ın maneviyatına coşku kattı.

 

VATANDAŞLAR EŞLİK ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği kültür takvimi, birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Mehteran Takımı, en sevilen mehter marşlarıyla vatandaşları selamladı. Cumhuriyet Bulvarı’nın başından başlayan mehter yürüyüşü Anıtpark’ta son buldu. Belirli aralıklarla durarak mini konserler veren Mehter Takımı’na İzmitliler de eşlik etti. Etkinlik boyunca alkış yağmuruna tutulan orkestranın konserinde vatandaşlar şarkıları hep bir ağızdan söyledi.
(Ömer İLGEÇ)

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