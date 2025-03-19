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Menfez trafiğe açıldı, geçici güzergâh kaldırıldı

“Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” projesi kapsamında trafiğe kapatılan menfezin yeniden araç trafiğine açılması ile toplu taşımada yapılan geçici güzergâh değişikliği kaldırıldı.

Menfez trafiğe açıldı, geçici güzergâh kaldırıldı

19 Mart 2025 Çarşamba 10:51

 Büyükşehir Belediyesi’nin Alikahya Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında yaptığı geçici güzergâh değişikliği sona erdi. Sultan Murat Caddesi ile Fatma Seher Hanım Caddesini birbirine bağlayan menfezin araç trafiğine kapatılması sonrasında yapılan geçici güzergâh, menfezin tekrar trafiğe açılması ile normale döndü.

 

MENFEZ ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Sultan Murat Caddesi ile Fatma Seher Hanım Caddesini birbirine bağlayan menfez, tramvay inşaatının yapım aşaması sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştı. Sultan Murat Caddesi ile Altıncıoğlu Caddesini birbirine bağlayan diğer menfez, geçici süreyle araç sürücüleri ve toplu taşıma araçları tarafından kullanılıyordu. Trafik akışının çok yoğun olması ve durma noktasına gelmesinden toplu taşıma araçları sefer saatlerinde gecikmeler yaşıyordu. Büyükşehir ekipleri, Sultan Murat Caddesi ile Fatma Seher Hanım Caddesini birbirine bağlayan menfezde çalışmalarını tamamlamasının ardından menfez yeniden araç trafiğine açıldı.

 

GEÇİCİ GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ KALDIRILDI

Menfezin yeniden trafiğe açılmasıyla birlikte Yuvam Akarca bölgesine hizmet veren 25-26-28-29T ve 80 nolu hatların güzergâhları değiştirildi. Bu bölgede 13 nolu hattın 31 gidiş-32 dönüş, 25 nolu hattın 17 gidiş-15 dönüş, 26 nolu hattın 55 gidiş-55 dönüş, 28 nolu hattın 62 gidiş-58 dönüş, 29T nolu hattın 39 gidiş-43 dönüş, 80 nolu hattın 16 gidiş-17 dönüş, 135 nolu hattın 15 gidiş-15 dönüş, 210 nolu hattın 18 gidiş-18 dönüş olmak üzere toplamda 506 sefer ile vatandaşlara toplu taşıma hizmeti veriliyor.

 

13-25-26-28-29T HATLARINDAN TRAMVAYA AKTARMA

13 nolu hat ile 30 dakika, 25 nolu hat ile 60 dakika, 26 nolu hat ile 10-15-20-30 dakika, 28 nolu hat ile 10-15-20 dakika, 29T nolu hat ile 15-30 dakika aralıklarla otogar duraklarından tramvaya ücretsiz ve tamamlayıcı aktarma veriliyor.

(Ömer İLGEÇ)

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