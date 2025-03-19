MEYVE FİDANI DİKME KAMPANYALARI DÜZENLEYELİM

Atalarımız ve şehitlerimiz için meyve fidanı dikmek için kampanları düzenleyelim.





Atalarımız ve şehitlerimiz için meyve fidanı dikmek için kampanları düzenleyelim. dikili bir meyve fldanımız olsun 4 Nisan 2023 Tarihinde Giresun’da düzenlediğimiz şehitleri için meyve fldanı dikme kampanyamız ile ilgili devri alem tv olarak çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşıyoruz Atalarımız ve şehitlerimiz için meyve fidanı dikmek için kampanları düzenleyelim. dikili bir meyve fldanımız olsun 4 Nisan 2023 Tarihinde Giresun’da düzenlediğimiz şehitleri için meyve fldanı dikme kampanyamız ile ilgili devri alem tv olarak çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşıyoruz

KAYSERİLİ HAYIR SEVER İŞ İNSANI GIRESUNDA 24 BİN MEYVE FİDANI DAĞITTI

YÜZ BİNLERCE MEYVE FİDANI DİKİLMESİNE ÖNCÜLÜK EDEN KAYSERİLİ ÖRNEK İŞ ADAMINA VALİ VE GİRESUN STK ÖDÜL VERMELİ İŞ ADAMLARI VE HAYIR SEVER İNSANLARIMIZ FİDAN DİKME KAMPANYALARI DÜZENLEMELİ

Giresun'un Bulancak ve Piraziz ilçelerinde 2025 yılı Ramazan ayında toplamda 24 bin meyve fidanı, İstanbul'da oyuncak işiyle tanınan Kayserili iş insanı Necati Uçar'ın bağışıyla vatandaşlara teslim edilmesi ile ilgili Gebze gazetesi haber sitesinde yayınlan haber

KAYSERİLİ HAYIRSEVER ÖRNEK İŞ ADAMI

Giresun’un Bulancak ve Piraziz ilçelerinde toplamda 24 bin meyve fidanı, İstanbul'da oyuncak işiyle tanınan Kayserili iş insanı Necati Uçar’ın bağışıyla vatandaşlara teslim edildi. Bulancak ilçesinde 12 bin, Piraziz ilçesinde ise 12 bin fidan olmak üzere toplamda 24 bin hurma, portakal, limon, mandalina, erik ve yeni dünya türlerinden oluşan meyve fidanları büyük ilgi gördü.

SARAYBURNU CAMİSİNİN BAHÇESİNDE FİDAN SEVİNCİ





Sarayburnu Camii Derneği tarafından cami bahçesinde düzenlenen fidan dağıtımında konuşan dernek yöneticilerinden Yakup Sipahi, "Böylesi güzel bir caminin gölgesinde, böylesine anlamlı bir organizasyona vesile olduk. İnsanlarımız meyve fidanlarını büyük bir heyecanla alıyorlar. İnşallah usulüne uygun bir şekilde dikeceklerdir. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. 12 bin meyve fidanı, Bulancak için gerçekten çok ciddi bir rakam. Bu hayır işini yapan Necati Uçar Beyefendi'ye de teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun" dedi.

250 BİN MEYVE FİDANI DAĞITTI

Hayırsever iş adamı daha önce Trabzon Giresun ve Ordu illerinde. Tarım ve doğayı koruma ve hayır hizmeti için 250 bin meyve fidanı dağıttığı öğrenildi

Gebze gazetesi ve devri alem belgesel programı olarak Kayserili örnek iş adamını kutluyor Giredun iş insanlarının kayserili hayır sever iş adamından örnek alarak fidan dikme kampanyaları düzenlemelerini istiyoruz

2023 YILIN DA GİRESUN BÖLGESİNE ŞEHİTLER İÇİN DİKİLEN MEYVE FLDANI İLE İLGİLİ GAZETEMİZİN KURUCUSU İSMAİL KAHRAMAN TARAFINDAN YAZILAN MAKALE

ŞEHİTLER İÇİN CAMİ BAHÇELERİNE MEYVE FİDANI DİKME KAMPANYAMIZ SÜRÜYOR Gebze gazetesi

ve

ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde 15 Mart 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz

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Deprem şehitleri ve geçmiş ecdadımızın ruhları için cami bahçelerine meyve fidanı dikme kampanyamız devam ediyor. 12 Mart ile 15 Mart 2023 tarihlerinde Giresun Bölgesinde İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi

organizasyonu İle başlattığımız kampanya büyük ilgi görüyor. Fidan dikme kampanyasına Giresun esnaf odası ve orman bölge müdürlüğüde kampanya düzenleyerek ayrı bir çalışma başlattı her iki kurum cami bahçelerine Giresun kirazı çınar ve ıhlamurdan oluşan fidanlar dikecekler. Azaklıoğlu ve İktav vakıflarının destekleri ile Giresun bölgesindeki cami bahçelerine 1000 e yakın meyve fidanı dikme kampanyamız sürüyor.

ESPİYE CAMİLERİNE 300 MEYVE FİDANI

Deprem şehitleri için Espiye bölgesindeki camilerin bahçesine 300 meyve fidanı dikildi. Fidan dikme kampanyamıza ev sahipliği yapan müftü Osman Gülbe’ye

olarak plaket takdim ettik.

FİDAN DİKME TÖRENİ ANADOLU AJANSINDA HABER OLARAK YAYINLANDI

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GÜLBURNUN’DAN CANLI YAYIN

Giresun Espiye Gülburnu camisinde deprem şehitleri için fidan dikme töreni düzenlendi. Meyve fidanı dikme törenine Espiye Müftüsü Osman Gülbe ev sahipliği yaptı. Fidan dikme töreninin gerçekleştiği Gülburnu camisinden

olarak canlı yayın yaptık.

ŞEHİTLER İÇİN KURAN HATMİ VE MEVLÜT OKUNDU

ESPİYE CAMİLERİNE 300 FİDAN DİKİLDİ

Espiye‘de deprem şehitleri anısına dua edildi, Giresun Espiye ‘de deprem şehitleri anısına dua edildi, fidan dikildi. Espiye ilçe Müftülüğü ve Gazeteci, Yazar İsmail Kahraman işbirliği ile düzenlenen etkinlikte depremde hayatını kaybedenler anısına meyve fidanları dikildi. Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden "Deprem şehitleri" anısına Espiye’de Kur’an-ı kerim okunarak, dua edildi, fidan dikimi yapıldı.

Espiye ilçesi Gülburnu Köyü Kıran Mahallesi caminde depremde hayatını kaybedenler için din görevlilerince Kur’anı kerim okundu, ilçe Müftüsü Osman Gülbe tarafından dua edildi.Yaşamını yitiren vatandaşlar için dua edilmesinin ardından Cami bahçesine kiraz, elma, armut, dut, ıhlamur, erik ’ten oluşan fidanlar deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına dikildi.

Programda konuşan Kaymakam Taner Tengir, "6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle fidanlarımızı dikiyoruz. Deprem şehitlerimiz anısına böyle bir organizasyon düzenledik. Rabbim bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmaz inşallah. Ama deprem ülkesi olduğumuzu unutmamalıyız. Depremler olacak. Ama bize düşen hasarları ve can kayıplarını en aza indirgeyecek önlemler almak" dedi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Espiye belediye başkanı Mustafa Karadere, depremzedeler için dikilen fidanların umut olacağını söyledi.

Espiyeli Gazeteci, Yazar İsmail Kahraman’da , " Toplumumuzda bir farkındalık oluşturmak için böyle güzel etkinliklerin yapılması büyük önem arz ediyor. Biz de bu etkinliğin bir paydası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçenlere ve katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Espiye ilçe Müftüsü Osman Gülbe ise, fidan dikme etkinliğini Gazeteci, Yazar İsmail Kahraman’ın katkılarıyla düzenlediklerini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Espiyeli Gazeteci, Yazar İsmail Kahraman tarafından getirilen meyve fidanları mahalle ve köy cami bahçelerine dikilmek üzere din görevlilerine teslim edildi.

Etkinliğe, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Giresun Orman Bölge eski Müdürü Ahmet Güneş, İGM Üyesi Mehmet Abdioğlu, ilçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztük,Şube Müdürleri Adnan Yazıcı,Ramis Baştuğ, ilçe Müftüsü Osman Gülbe, Emniyet Müdürü Barış Tosun, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, Gazeteci Yazar, İsmail Kahraman, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri,din görevlileri ile vatandaşlar katıldı





(KAYNAK FİKRETBIYIK GAZETECİ )

MEDYADA YAYINLANAN HABER

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GİRESUN’DA FİDAN DİKME KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

Giresun Bulancak tarihi İnece Köyü’nde deprem şehitleri ve geçmiş atalarımız için meyve fidanı dikip tarihi çeşmelerden su içerek İnece Köyü’nden değerli arkadaşım PROF. DR. İbrahim Balcıoğlu ile

olarak belgesel söyleşi yaptık.

FOTOĞRAF SANATÇISI YILMAZ TURAN’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

(Kaynak

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2025. YILINDADA KİRAZ FİDANI DİKİLMESİNE VESİME OLMANIN SEVİNCİNİ SİZLERLE PAYLAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

Şu fani ve yalan dünyada baki kalan diktiğimiz meyve fidanları. Çok şükür 2025 yılındada çok sayıda meyve fidanının dikilmesine aracı olduk

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi

Vakfı kütüphanesi olarak her yıl meyve fidanları dikmeye devam ediyoruz

2025 yılının son fidanlarını ata dede memleketim 1960 yılında dünyaya geldiğim fındığın başkenti kirazın anavatanı Giresun Espiye ilçesi Sopukpınar beldesi Dikmen köyü Gıran mahallesine dikilmesine vesile olduk

Gıran mahallede birinci dünya harbi Kafkas cephesinde şehit olan dedem ŞEHİT İBRAHİM CAMİSİ bahçesine Giresun’un Endemik 20 kiraz fidanları dikilmesine bizzat olmasada öncülük etmenin mutluluk ve huzurunu yaşıyorum Bizim adımıza fidanları bizzat temin edip Ysğlıdere yazlık köyünden getiren Hamdi Sarıaydın 5 Taflan fidanı getiren yeğenim Mehmet Geçal ve cami imam hatibi Murat Bulut beylere teşekkür ediyorum

15 MART 2025 TARİHŞNDE YAPTIĞIM PAYLAŞIMIM

15 MART 2023 TARİHİNDE NACATI BAY VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAŞIM İSMAİL BAY İLE GİRESUN BÖLGESİNDE CAMİ BAHÇELERİNE ÇOK SAYIDA FİDAN DİKEREK TGRT DE HER GÜN YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKMİŞTİK

YILLAR ÖNCE DİKTİĞİMİZ FİDANLAR AĞAÇ OLMUŞ MEYVE VERİYOR

İlk diktiğim meyve fidanım daha küçük yaşlarımda Klraz olmuştu çünkü Klraz benim için çok anlam ifade ediyordu. İlk okulda Kirazın tüm dünyaya Giresun’dan yayıldığını. Giresun’un adımın kirazdan geldiğini öğrenmiştim

Giresun Espiye ilçesi Dikmen köyü Karakışla mahallesi Piri yeri ardındaki 300 yıllık Klraz ağacı dibine oturup ağacın dallarını seyir ederken yem yeşil otlar içinde Mısır tarlasından uyurdum

Rahmetli büyük dedem Hasan kandazoğlu nun tam yeri çeşme yanın da kurduğu Vakıf meyve bahçesi ve Taflanlık da Asırlık vişne ağacına çok zor çıkarak Klraz yerken birinci dünya harbinde şehit olan İbrahim dedemi düşünür Fadime halamdan onun hikayelerini dinler vakıfkarın önemini öğrenirdim

O günler çok gerilerde kaldı artık her şey mazi oldu

Rahmetli babam ve anamın vasiyeti olan oğlum her yıl ata memleketine gel bahçelere bak mezarlığı ziyaret et ocağı yak bacayı tüttür Vasiyeti kulaklarımda çınlıyor

Ramazan öncesi sılayı rahim vasiyetini tutmak ve deorem Şehitleri başta olmak üzere geçmiş atalarımız İçin Fldan dikmek üzere ata memleketim Giresun’da ziyaret yapıyor fidanlar dikiyorum

ŞEHİT İBRAHİM DEDEMİN CAMİSİ

Birinci dünya harbinde şehit olan dedem İbrahim’in adına 2001 yılın da temelini attığıımız Dikmen köyü Gıran mahallesindeki caminin kapısına diktiğim Klraz fidanı çoktan ağaç olmuş meyve veriyor

12 ile 15 Mart 2023 tarihlerinde Giresun’da bana yol arkadaşlığı yapan İsmail Bay ile yıllar önce cami bahçesine diktiğim Klraz ağacı İle hatıra fotoğrafı çekip köyde dede baba evini şenlendiren kardeşim Haydar ile ata dede mezarlarında Fatiha okuduk