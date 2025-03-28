Mezarlıklara ulaşım ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyareti için vatandaşlara arefe ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak.

HER SAAT BAŞI ÜCETSİZ ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda vatandaşlar, mezarlık ziyareti için arefe ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmetinden yararlanabilecek. Mezarlıklara Batı Terminali’nden sabah saat 09.00’dan itibaren saat 16.00’ya kadar her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak.

BAĞÇEŞME MEZARLIĞI GÜZERGÂHI

Kocaelililer, kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmek için ücretsiz mezarlık servislerini kullanabilecek. Bağçeşme Mezarlığı’na gidecek servis, Batı Terminali’nden hareket edecek ve ardından Tren Garı-Kuzey Yanyol-Leyla Atakan Caddesi, Çocuk Parkı (İzmit Lisesi Önü), Yeni Turan ve Bağçeşme Mezarlığı güzergâhı olacak şekilde ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

ASRİ VE KENT MEZARLIĞI GÜZERGÂHI

Asri ve Kent Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar ise Tren Garı-Kuzey Yanyol-Leyla Atakan Caddesi-Santral-M. Ali Paşa-Üçyol -Eski İstanbul Yolu-İzmit Kent-Baki Komsuoğlu Bulvarı ve Kurtuluş Bulvarı güzergâhı üzerinden mezarlıklara ulaşabilecek.



(Ömer İLGEÇ)