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Mezarlıklarda bayram öncesi çalışmalar

Gebze Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Mezarlıklarda bayram öncesi çalışmalar

15 Mart 2025 Cumartesi 10:36

 Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki mezarlıklarda çalışma başlatan park-bahçeler, temizlik işleri ve mezarlık işleri müdürlüğüne bağlı ekipler mezarlıklarda bulunan, taş, moloz, çöp ve yabancı otlar temizleniyor. Mezarlık içindeki yollarda bulunan taş ve toprak yığınları kaldırılıp, kırık dal ve ağaçlar da temizlenerek bayram için ziyaretçilere hazırlanıyor. Gebze Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların bayram süresince mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzur içinde gerçekleştirip, yaşanacak ölümlerde defin işlemlerini rahatça yapabilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını belirtti. 

(Ömer İLGEÇ)
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