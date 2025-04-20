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Milli İrade Meydanı ilk gün dolup taştı

Büyükşehir’in İzmit Milli İrade Meydanı’nda organize ettiği 23 Nisan şenliklerine ilk günden büyük ilgi vardı. Etkinlikler 23 Nisan akşamına kadar devam edecek.

Milli İrade Meydanı ilk gün dolup taştı

20 Nisan 2025 Pazar 09:49

 Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ilk gün büyük ilgi vardı. Binlerce vatandaş çocukları ile alana gelerek birbirinden eğlenceli etkinliklere katıldı. Hem aileler hem de çocuklar muhteşem bir gün geçirdi.

 

5 GÜN BOYUNCA DOYASIYA EĞLENCE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gerçekleştirdiği birbirinden güzel etkinliklerle kutluyor. 23 Nisan’ın bu yılki odak noktası ise İzmit Milli İrade Meydanı oldu. İlk gün Gebze’de gerçekleştirilen kortej ile başlayan bayram coşkusu, 5 gün boyunca İzmit’te devam edecek. 19-23 Nisan tarihleri arasında hergün sabah saat 10.00’da başlayacak etkinlikler akşam saat 20.00’ye kadar devam edecek.

 

MUHTEŞEM ANILAR BİRİKTİRİLİYOR

Büyükşehir’in bu yıl “Çocuk ve Aile” temasıyla düzenlediği “23 Nisan Bi Dünya Eğlence Şenlikleri”ne çocuklar, anne ve babaları ile birlikte katılarak unutamayacakları anılar biriktiriyor. Milli İrade Meydanı’nda ilk gün; Lemi Filozof, Orff etkinliği, Rafadan Tayfa ekibi sahne alarak çocuklara keyif dolu anlar yaşattı. Ayrıca Osmangazi İlkokulu sahne gösterisi, Bilgievleri Çocuk Korosu ve Bilim Şov etkinliklere renk kattı. Günün son etkinliğinde ise sanatçı Oğuzhan Koç sahne alarak alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu.

 

İKİ FARKLI SAHNEDE BİRÇOK ETKİNLİK

Festivalin ana merkezi olan İzmit Milli İrade Meydanı’nda kurulan atölyelerde gün boyu birçok etkinlik gerçekleştirildi. Alanda kurulan iki farklı sahnede çocuklar etkinliklere dahil olarak gönüllerince eğlendi. Ana sahnede çocuk konserleri, müzikaller ve sahne şovları yer aldı, performans sahnesinde ise okulların hazırladığı gösteriler, konservatuvar öğrencilerinin sunumları, bilim ve illüzyon şovları gibi birbirinden renkli gösteriler izleyicilerle buluştu.

 

AİLELER DE UNUTULMADI

Etkinliklerde sadece çocuklar değil, aileleri de unutulmadı. Ailelerin katılımına açık atölye çalışmalarında hem eğitici hem de öğretici faaliyetlere imza atıldı. Etkinliklerde ayrıca Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere AFAD, AKUT, Kızılay ve Kağıtspor gibi pek çok kurum etkin bir şekilde yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleri 23 Nisan akşamına kadar devam edecek. Tüm vatandaşlar Milli İrade Meydanı’ndaki etkinlere davetli.

(Ömer İLGEÇ)

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