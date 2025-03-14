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Milli Şairimiz, Darıca Millet Kütüphanesi’nde anıldı

Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’nın 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve minnetle andı.

Milli Şairimiz, Darıca Millet Kütüphanesi'nde anıldı

14 Mart 2025 Cuma 10:53

 Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 104’üncü yıl dönümünde, milletimizin bağımsızlık ruhunu dizelere döken Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Darıca Millet Kütüphanesi’nde düzenlediği programla andı.

 

MİRASI NESİLDEN NESİLE YAŞATILIYOR

İstiklal Marşı’nın kabulünün 104’üncü yılı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, milli mücadelenin ruhunu ve Mehmet Akif Ersoy’un mirasını yaşatmak amacıyla Darıca Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda özel bir program düzenledi.

 

MEHMET AKİF ERSOY ANLATILDI

Kocaeli’nin yerel yazarlarından Musa Yaşaroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı programa Öğretmen Füsun Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de eşlik etti. Programda Yaşaroğlu, kendine özgü anlatımıyla İstiklal Marşı’nın kabul sürecini aktardı. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy’un hayatına ve eserlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

 

BAĞIMSIZLIK VE İNANCIN SEMBOLÜ

Programda milli mücadelenin zorlukları içinde kaleme alınan İstiklal Marşı’nın bağımsızlık ve inanç sembolü olduğuna dikkat çekildi. Mehmet Akif’in vatan sevgisi ve fedakârlığını aktaran Yaşaroğlu, İstiklal Marşı’nın yalnızca bir şiir değil, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve ortak ruhunun en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programda, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un aziz hatırası bir kez daha saygı ve minnetle anıldı.

(Ömer İLGEÇ)

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