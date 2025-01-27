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Miraç Gecesi programında duygu yüklü anlar yaşandı

Büyükşehir’in düzenlediği ‘Miracın Gölgesinde Kudüs’ konulu manevi gecede, Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenler de unutulmadı

Miraç Gecesi programında duygu yüklü anlar yaşandı

27 Ocak 2025 Pazartesi 11:06

 İlahiyatçı Halil Necipoğlu’nun katıldığı ‘Miracın Gölgesinde Kudüs’ konulu manevi gecede Bolu’daki faciada ve Filistin’deki katliamlarda hayatını kaybedenler için dualar edildi.

 

BAŞİSKELE’DE GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Miraç Gecesi Özel Programı, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. ‘Miracın Gölgesinde Kudüs’ konulu programa ilahiyatçı, din adamı ve tasavvuf müziği sanatçısı Halil Necipoğlu katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bolu’daki faciada ve Filistin’deki katliamlarda hayatını kaybedenler için dualar edildi.

 

YARALILARA ŞİFA DİLEDİ

Miraç Gecesi’nin manevi güzelliğine uygun anlatımların ve ilahilerin seslendirildiği özel programda Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi. Çeşitli nedenlerle hayatlarını kaybedenlerin şehit hükmünde olduğunu söyleyen Necipoğlu, Bolu’daki yangında hayatlarını kaybedenlerin de Allah katında bu şekilde mükâfatlandırılacağını söyledi. Necipoğlu, yangın nedeniyle yaralananlara Allah’tan şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da sabır diledi.

 

FİLİSTİN DE UNUTULMADI

Filistin’in ve özelde Kudüs’ün Müslümanlar için son derece önemli bir yer olduğunu vurgulayan Necipoğlu, “Filistin için, Filistinli kardeşlerimiz için aşk ile dua etmeliyiz. Aklımız, dualarımız orada olmalı” dedi. Programın sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Necipoğlu’na katılımı ve hitabı için teşekkür ederek kendisine çiçek verdi.
(Ömer İLGEÇ)

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