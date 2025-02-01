Moda Akademisi’nde ilk mezunlar ilk sergilerini açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “Moda Akademisi” ilk mezunlarını “Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı” branşı ile verdi. Kursiyerlerin hazırladığı “Vitrin Sanatı” sergisi katılımcılardan tam not aldı.

EĞİTİMLER 3 AY BOYUNCA SÜRDÜ

Geleceğin modacılarını yetiştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurduğu “Moda Akademisi” ile bu alanda mezunlar vermeye başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi ile kursiyerlerini kabul eden “Moda Akademisi Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı” branşı ilk mezunlarını verdi. 3 aylık yoğun eğitimin ardından kursiyerlerin hazırladığı “Vitrin Sanatı” sergisi SEKA Sanat İhtisas Merkezi Moda Akademisi Alanı’nda sanatseverlerle buluştu.

HAYAL GÜÇLERİNİ SERGİLEDİLER

Moda Akademisi’nde Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı alanında sektörün öncü isimlerinden olan Ferhat Dumanlı’dan eğitim alan öğrencilerin yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve sanatsal becerilerini sergilediği “Vitrin Sanatı” sergisi katılımcılar tarafından çok beğenildi. Sergiye moda akademisinde eğitim veren usta eğitmenlerin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi.

“TASARIMLAR ÇOK ETKİLEYİCİ”

Kokteyl ve müzik dinletisi eşliğinde başlayan sergi açılışında konuşan Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, “Vitrinlerin görünümü mağazanın kalitesini ve albenisini artırmaktadır. Burada gördüğümüz sergi tasarımları gerçekten çok etkileyici. Bu etkileyici görünümü bu kadar kısa sürede sunabilecek yol almak gerçekten çok önemli. Ben bu alanda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“BURADA UFKUMUZ AÇILDI”

Öğretim Görevlisi Ferhat Dumanlı, “Biz ekim ayından itibaren bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görsel mağazacılığın temellerini öğrencilerimizle birlikte uzun süre çalıştık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şubesi bizlere bu konuda çok destek oldu. Akademik olarak çok güzel başarı elde ettik” diye konuştu. Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı alanında eğitim aldıktan sonra mezun olan Didem Özdemir de “Moda Akademisi sayesinde çok farklı şeyler gördük. Burada ufkumuz açıldı. Moda Akademisi bana ve diğer arkadaşlarıma çok şey kattı” dedi.

TASARIMLARI İNCELEDİLER

Konuşmaların ardından hep birlikte sergi alanını gezen davetliler oluşturulan vitrin tasarımlarını inceledi. Öğretim Görevlisi Ferhat Dumanlı rehberliğinde, yaratıcı ve yenilikçi vitrin tasarımcıları oluşturan kursiyerler başarılarının mutluluğunu yaşarken, davetlilerin merak ettiği konular ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

YENİ BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan 3 aylık eğitim sonunda kursiyerlerini mezun eden “Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı” branşı için yeni dönem başvuruları başladı. Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı eğitimi için başvurular 31 Ocak 2025 tarihine kadar www.istihdamakademileri.com adresinden devam edecek. Başvuru sürecinin ardından, katılımcıların değerlendirilmesi için 8 Şubat 2025 tarihinde uygulama sınavı yapılacak. Eğitime hak kazananlar için eğitim programı 15 Şubat 2025 tarihinde başlayacak. Yaratıcılığını geliştirmek, görsel mağazacılıkta uzmanlaşmak ve kariyerini bu alanda ilerletmek isteyen 15-40 yaş arası herkes başvuru yapabilir.

(Ömer İLGEÇ)