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GAYRİMENKUL
CUMA HUTBESİ
“453 bin konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız"
Soğuk hava geldi; kar yolda!
Kastamonu’da hangi beylikler vardı?
5G Yatırım Miktarları Artıyor
Kartalkaya'daki faciada 12 kişinin tedavilerine devam ediliyor
Özel bireyler eğitimle hayata atılıyor
Gebze GKM’de Sömestr Tatili Eğlencesi Sürüyor
Samsun City Car ile Samsun Rent a Car Hizmetlerinde Güven ve Konfor
KAYA: "GENÇLERİ OKUMAYA VE ÖĞRENMEYE TEŞVİK ETMELİYİZ"
CHP Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz'den açıklama
İYİ Parti Kocaeli Kadın Koları Başkanı Rüzgar'dan açıklama
Dilovası’nda Esnaf ve Vatandaşların Sorunları Dinlendi
AK Kadın Darıca kongreye gidiyor
Kent Orkestrası Erenler'de sanat ve müzikseverlerle buluşacak
Bakan Kurum'dan CHP'ye sert eleştiri
KOCAELİ SEKA KAĞIT MÜZESİNDEN CANLI YAYIN
ÇEVRE BAKANI MURAT. KURUM. MİLLETVEKİLİ VE BELEDİYE BAŞKANININ KONUŞMALARI CANLI YAYINDA
25 günlük bebek sokağa terk edildi
Cinayetin ardından kan donduran paylaşım
Palet fabrikasında çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı: 1 kişi yaralandı
73 yaşındaki annesinin ilişkisi olduğunu düşünerek evi yakmıştı, istenen ceza belli oldu
Yolcularla dolu özel halk otobüsü ile kar küreme aracı çarpıştı
Kocaeli'de fabrika yangını
Tır makasladı, TEM otoyolu kilitlendi
27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Yakın arkadaşını öldüren sanık: "İsteseydim kafasına sıkardım"
Büyükşehir, personel eğitimlerini sürdürüyor
Çocuklara ‘Lemi Abi’den ‘Sıfır Atık’ dersi
Gebzeli çocuklar ve anneleri Origami Atölyesine Katıldı
Büyükşehir İtfaiyesi’nden AKUT’a eğitim
Tek işaret tek anlam için KO-MEK’te eğitim alıyor
Alev avcılarına Kocaeli’de önemli eğitim
Büyükşehir’den “Hasar Tespit Eğitimi”
Büyükakın’dan yarıyıl mesajı
Kocaeli'de 425 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
93 yaşındaki Ruhi Dede sağlıklı yaşamın sırlarını açıkladı
2024’te 48 bin kişiye “Hasta Nakil Ambulans” hizmeti
Epinefrin Nedir? Vücudumuzdaki Hayati Rolü ve Kullanım Alanları
Kocaeli’de Güzelliğin Yeni Adresi
Hamile kadınlar için kritik uyarı
Dünyayı kasıp kavuruyor, sürekli ekrana maruz kalmak tetikliyor
Uzmanlar uyarıyor: "Obezite kansere yol açıyor"
Önce kanseri, sonra onkoloji doktorunu yendi
13 yaşındaki çocuğun okulda kalbi durmuştu, sınıfına geri döndü
İSTANBUL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU GEBZE TİCARET ODASINDA
GTO Başkanı Aslantaș'tan 2025 Hedefleri
Milli savunmada 6 milyar dolarlık ihracat başarısı
Vali İlhami Aktaş, (TOSB) Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti
Aldığı hisseler çakılınca, patron gitsin diye lokma dağıttı