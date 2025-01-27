GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MÜSİAD GENEL KURULUNDAN YAPILAN KONUŞMALAR

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 26 Ocak 2025 tarihinde canlı yayınını yaptığı MUSİAD programından kesitler.

MÜSİAD GENEL KURULUNDAN YAPILAN KONUŞMALAR

27 Ocak 2025 Pazartesi 10:32

 MÜSİAD GENEL KURULUNDAN YAPILAN KONUŞMALARI GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINLADI
MÜSTEKİL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GEBZE ŞUBESİNİN 23. GENEL KURUL TOPLANTISINDA YAPILAN KONUŞMALARI GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com GAZETEMİZ MUHABİRLERİNDEN AHMET EMİRHAN KAHRAMANIN KAMERASINDAN CANLI YAYINLADI.
GEBZE MÜSİAD 2023 -2024 FAALİYET RAPORU CANLI YAYINLANIYOR
MÜSİAD TANITIM FİLMİ CANLI YAYINLANIYOR
MÜSİAD GEBZE ŞUBE BAŞKANI ABDÜLKADİR ANIK'IN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR
GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI. ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'IN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN VEKİLİ HASAN SOBA'NIN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR
VALİ İLHAMİ AKTAŞ VE KOCAELİ MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER'İN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ VEYSEL TİPİOĞLU'NUN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın Konuşması
Gebze Müsiad 23.Olağan Kongresine katılan Abdurrahman Aslantaş yaptığı konuşmada ülke ekonomimizin can damarı olan bölgemize katkı sunan Gebze Müsiad üyelerine yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler iş insanlarıyız. En önemli görevimiz katma değeri yüksek işler yaparak ekonomimize can suyu olmaya devam etmektir. Bu bağlamda Gebze Ticaret Odası olarak yapılacak olan tüm çalışmaları kıymetli buluyor ve sonuna kadar destekleyici olacağımızı da ifade etmek istiyorum dedi.















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KUZEY AFRİKA TUNUS'TA TARİH VE KÜLTÜR MEDENİYETİ BELGESELİMİZ KUZEY AFRİKA TUNUS'TA TARİH VE KÜLTÜR MEDENİYETİ...
Büyükşehir, enerjiyi ‘uzaktan’ takip ediyor Büyükşehir, enerjiyi ‘uzaktan’ takip ediyor
İzmit Körfezi'nde korkutan müsilaj manzarası İzmit Körfezi'nde korkutan müsilaj manzarası
Batı Hali için konforlu ulaşım mesaisi Batı Hali için konforlu ulaşım mesaisi
“Sadakat” önce vatana ve bayrağa olmalı “Sadakat” önce vatana ve bayrağa olmalı
“Dirençli Şehir Kocaeli” çalışmaları sürüyor “Dirençli Şehir Kocaeli” çalışmaları sürüyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KUZEY AFRİKA TUNUS'TA TARİH VE KÜLTÜR MEDENİYETİ...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2010 yılında çekmiş olduğu...

Haberi Oku