MÜSİAD GENEL KURULUNDAN YAPILAN KONUŞMALAR

MÜSİAD GENEL KURULUNDAN YAPILAN KONUŞMALARI GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINLADI
MÜSTEKİL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GEBZE ŞUBESİNİN 23. GENEL KURUL TOPLANTISINDA YAPILAN KONUŞMALARI GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com GAZETEMİZ MUHABİRLERİNDEN AHMET EMİRHAN KAHRAMANIN KAMERASINDAN CANLI YAYINLADI.
GEBZE MÜSİAD 2023 -2024 FAALİYET RAPORU CANLI YAYINLANIYOR
MÜSİAD TANITIM FİLMİ CANLI YAYINLANIYOR
MÜSİAD GEBZE ŞUBE BAŞKANI ABDÜLKADİR ANIK'IN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR
GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI. ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'IN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN VEKİLİ HASAN SOBA'NIN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR
VALİ İLHAMİ AKTAŞ VE KOCAELİ MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER'İN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ VEYSEL TİPİOĞLU'NUN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın Konuşması