Mustafa Özkaya'nın İktav Ziyareti

Orman genel müdürlüğü teftiş kurulu üyesi bir önceki ogm genel müdür yardımcılarından değerli arkadaşım Mustafa Özkaya bey iktav araştırma merkezi www.iktav.com kütüphanemizi ziyaret etti kütüphanemizdeki nadir kitaplar ve yemenden getirdiğimiz osmanlı askerine ait tüfeği inceledi.
https://m.youtube.com/watch?v=ubjzhwre_go
Mustafa bey ile belgesel tadında Gebze bölgesinde tarih ve kültür turu gerçekleştirdik
https://m.youtube.com/watch?v=galg9jgkupo
Mustafa Özkaya beye Fatihin vefat ettiği. Hünkar Çayırı, Eskihisar Kalesi,Osman Hamdi Bey Müzesi,Malkoçoğlu Türbesi ve Gebze Çoban Mustafapaşa külliyesini gezdirip Gebze hakkında bilgi verdim.
Ziyaretleri için değerli arkadaşım Mustafa Özkaya beye belgesel tadında teşekkür ederim.
https://www.youtube.com/watch?v=unwıftmopum