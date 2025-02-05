GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mustafa Özkaya'nın İktav Ziyareti

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın kurmuş olduğu İKTAV Vakfına Orman Genel Müdürlüğü teftiş kurulu üyesi bir önceki Ogm Genel Müdür yardımcılarından değerli Mustafa Özkaya 1 yıl önce ziyaret ettiği günden.

Mustafa Özkaya'nın İktav Ziyareti

05 Şubat 2025 Çarşamba 12:22

 Orman genel müdürlüğü teftiş kurulu üyesi bir önceki ogm genel müdür yardımcılarından değerli arkadaşım Mustafa Özkaya bey iktav araştırma merkezi www.iktav.com kütüphanemizi ziyaret etti kütüphanemizdeki nadir kitaplar ve yemenden getirdiğimiz osmanlı askerine ait tüfeği inceledi.

https://m.youtube.com/watch?v=ubjzhwre_go

Mustafa bey ile belgesel tadında Gebze bölgesinde tarih ve kültür turu gerçekleştirdik

https://m.youtube.com/watch?v=galg9jgkupo

Mustafa Özkaya beye Fatihin vefat ettiği. Hünkar Çayırı, Eskihisar Kalesi,Osman Hamdi Bey Müzesi,Malkoçoğlu Türbesi ve Gebze Çoban Mustafapaşa külliyesini gezdirip Gebze hakkında bilgi verdim.

Ziyaretleri için değerli arkadaşım Mustafa Özkaya beye belgesel tadında teşekkür ederim.

https://www.youtube.com/watch?v=unwıftmopum

 

















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZDE ÖNEMLİ BİR ZİYARETÇİMİZ İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZDE ÖNEMLİ...
TGRT'DE DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR TGRT'DE DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİ BELGESELİMİZ...
KÜLTÜR, MEDENİYET VE ZAFERLER TARİHİMİZDE ESKİŞEHİR - I KÜLTÜR, MEDENİYET VE ZAFERLER TARİHİMİZDE ESKİŞEHİR...
Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü
Gebze’de ekipler hazır kıta Gebze’de ekipler hazır kıta
Gebze’de şubat meclisi yapıldı Gebze’de şubat meclisi yapıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZDE...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın İKTAV Vakfı kütüphanesine...

Haberi Oku