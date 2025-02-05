Mustafa Özkaya'nın İktav Ziyareti

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın kurmuş olduğu İKTAV Vakfına Orman Genel Müdürlüğü teftiş kurulu üyesi bir önceki Ogm Genel Müdür yardımcılarından değerli Mustafa Özkaya 1 yıl önce ziyaret ettiği günden.