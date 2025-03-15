Mutlu Şehir Okulları’nda ebeveyn tutumları konuşuldu

Büyükşehir’in Ramazan ayına özel olarak düzenlediği söyleşiler farklı konuk ve konuları ile devam ediyor. Mutlu Ebeveynler Okulu başlığı altında gerçekleşen söyleşide ebeveyn tutumlarına ilişkin deneyimler paylaşıldı.

OTURAKLIOĞLU’NDAN ÖNEMLİ BİLGİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bi’ Başka” etkinlikleri hız kesmiyor. Mutlu Ebeveynler Okulu başlığı altında anlamlı bir söyleşi gerçekleştiren Psikolog İrem Oturaklıoğlu, “Anne ve Baba Tutumları: Çocuklar Üzerindeki Etkileri” konusunu ele aldı.

EBEVEYNLER, KENDİ TUTUMLARINI KEŞFETTİ

Anne Şehir Merkezi Begonya’da düzenlenen söyleşide katılımcılarla buluşan Oturaklıoğlu, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişime geçtikçe kendi ebeveynlik tarzlarını daha iyi fark ettiklerini belirterek, “Bir anne çocuğuyla ne kadar iletişim kurarsa, kendi annelik tutumlarını o kadar iyi görebilir. Bu farkındalık, çocukla sağlıklı bir ilişki kurmanın temelidir” dedi.

KATILIMCILAR MEMNUN KALDI

Söyleşi boyunca ebeveynler, kendi deneyimlerini paylaşarak interaktif bir ortamda bilgi edinme fırsatı yakaladı. Oturaklıoğlu, katılımcıların sorularını yanıtlayarak ebeveyn-çocuk ilişkisine dair önemli ipuçları verdi. Mutlu Şehir Okulları etkinlikleri Ramazan ayı boyunca devam ediyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 0262 318 27 29 numaralı telefonu arayabilir.



(Ömer İLGEÇ)