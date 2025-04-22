Nesilden nesile miras bu sevgi

Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği 23 Nisan şenliklerine formalarını giyerek akın etti. 23 Nisan arifesinde gelen Kocaelispor’un şampiyonluğu Milli İrade Meydanı’nda çifte bayrama dönüştü.

FORMASINI GİYEN ALANA KOŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği “Bi Dünya Eğlence Şenlikleri” devam ederken kentin insanları Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselişiyle bir kutlama daha yaptı. Etkinliklerin 2. gününde taraftarlar, yeşil-siyahlı formalarını giyerek Milli İrade Meydanı’na akın etti. 16 yıl aradan sonra gelen bu tarihi başarı, 23 Nisan etkinliklerine ayrı bir sevinç kattı. Bu kapsamda Milli İrade Meydan’ı hem çocukların bayramını hem de kentin futbol zaferini kutlayan coşkulu kalabalığa ev sahipliği yaptı. Bi’ Dünya Eğlence şenliğine katılan aileler, çocuklarının katıldığı birbirinden eğlenceli atölyelerle Süper Lig heyecanına ortak oldu.

BAYRAM SEVİNCİ İKİYE KATLANDI

Taraftarların 23 Nisan coşkusu bu yıl Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesiyle ikiye katlandı. Şampiyonluk şarkıları, marşlar ve tezahüratlarla renklenen kentte Kocaelililer, hem çocuklarını eğlenceli etkinliklere getirdi hem de Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkışını kutladı. Belediye tarafından organize edilen kortejler ve konserlerle birleşen bu çifte mutluluk, kentte unutulmaz bir bayram atmosferi yarattı. Yüz boyamada Kocaelispor’un renkleri olan yeşil-siyahı tercih eden çocuklar Süper Lig heyecanını yüzlerine de taşıdı.

FESTİVAL HAVASINDA KUTLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği ‘Bi Dünya Eğlence 23 Nisan Şenlikleri’ ile coşkuyla kutluyor. Çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğuyla festival havasında geçen etkinlikler, birbirinden renkli atölyelerle 23 Nisan akşamına kadar devam edecek. Çocukların bayram kutlamalarının yanı sıra yetişkinlerin de katılarak keyifli dakikalar geçireceği konserler de düzenleniyor.



(Ömer İLGEÇ)