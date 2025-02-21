NİTELİKLİ İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMI İÇİN TARİHİ İMZALAR ATILDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen program, nitelikli iş gücü yetiştirilmesini ve sektörel gelişmelere uyum sağlanmasını amaçlıyor. Gebze Ticaret Odası Başkanı Aslantaş, basın toplantısına katılarak protokolü resmen imzaladı. Protokol imza törenine, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk gibi önemli isimler de katıldı. Bu protokol ile, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik nitelikli ara eleman yetiştirilmesi ve sanayi sektörlerinin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesi İçin Büyük Adım

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sanayi sektöründeki büyümesine katkı sağlamak için büyük bir adım attıklarını belirterek, "Bugün sanayicilerimiz ve iş insanlarımız, ülkemize katma değer yaratmak için her alanda mücadelesini sonuna kadar vermekte. Zorluklar ve engellerle başa çıkma noktasında gösterdikleri gayret de göz ardı edilemez. Ancak ülkemizin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri de nitelikli ara eleman eksikliği. Hem ülkemizin geleceği hem de günümüz iş dünyası için bu sorunun çözülmesi şart. Bu konuda hepimizin yerine getirmesi gereken sorumlulukları var ve bu sorumlulukları yerine getirmediğimizde sadece bireyleri değil, tüm toplumu etkileyen bir sonuç doğurur," şeklinde konuştu.

Proje ile Ara Eleman Sorunu Çözülüyor

Abdurrahman Aslantaş, konuşmasında NİYEP programının Türkiye ekonomisinin ve iş gücü piyasasının geleceği için son derece önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki bu iş birliği, ara eleman sorununa çok değerli çözümler getirecektir.

NİYEP sayesinde başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki sanayi sektörlerinde ihtiyaca uygun, nitelikli personeller yetiştirilecektir. Bu, iş gücü piyasasının daha verimli hale gelmesi ve sektörel gelişmelere uyum sağlaması açısından büyük bir adımdır. Hep birlikte, iş dünyasına katkı sağlamak için el birliğiyle çalışacağız," ifadelerini kullandı.

İhtiyaç Duyulan Nitelikli Personel Yetiştirilecek

Protokol kapsamında hayata geçirilen program ile Kocaeli ve çevresindeki sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amaçlanıyor. İlgili kurumların iş birliğiyle, sanayicilerin karşılaştığı iş gücü ihtiyacı karşılanacak, eğitimler ve programlar aracılığıyla gençler ve iş gücü potansiyeli olan bireyler sektörel gereksinimlere uygun şekilde yetiştirilecektir. Bu projede sadece iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmiş personel yetiştirilmesi değil, aynı zamanda iş dünyası ile eğitim kurumları arasında güçlü bir bağ kurularak iş gücünün daha verimli ve dinamik hale gelmesi de hedefleniyor. Protokol ile sağlanacak eğitimler ve destekler sayesinde, nitelikli iş gücü sorunu büyük ölçüde çözülecek ve sektörel gelişim hız kazanacaktır.

Gelecek İçin Umut Verici Bir Adım

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "Nitelikli iş gücünü yetiştirmek, sadece sanayicilere değil, tüm ülkeye katkı sağlamak demektir. Bu projeyle, hem bölgemizde hem de ülkemizdeki sanayi sektörlerinin daha güçlü bir iş gücüyle desteklenmesi sağlanacak. Yarınlarımızı daha güçlü kılacak adımlar atıyoruz," diyerek, NİYEP programının Türkiye'nin iş gücü eğitimine katkı sağlayacak bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi. Programın kapsamı, işleyişi ve eğitim sürecine dair detaylar ise ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu proje, iş gücü eğitimine yeni bir soluk getirecek ve sanayi sektörü ile iş gücü piyasasını daha uyumlu hale getirecektir.

(Ömer İLGEÇ)