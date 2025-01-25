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“Ocak Ayı İmar Toplantısı” Gebze’de yapıldı

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen imar toplantılarına bu ay Gebze Belediyesi ev sahibi oldu

'Ocak Ayı İmar Toplantısı” Gebze'de yapıldı

25 Ocak 2025 Cumartesi 11:04

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen imar toplantısı bu ay Gebze’de gerçekleştirildi. Gebze Belediyesi ev sahipliğindeki 2025 yılının ilk toplantısında çeşitli imar konularına değinildi.

 

İLÇE BELEDİYELERİN YÖNETİCİLERİ KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her ay farklı bir ilçede gerçekleştirdiği imar toplantıları 2025 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda yeni yılın ilk imar toplantısına Gebze Belediyesi ev sahipliği yaptı. İlçe belediyelerin başkan yardımcıları, imar ve yapı kontrol müdürleri ile teknik personellerin hazır bulunduğu toplantıya; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelleri katıldı.

 

“İMAR HARAKETLERİ BELEDİYECİLİĞİN TA KENDİSİDİR”

2012 yılından bu yana imar konularının ele alındığı toplantıların önemli olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu toplantılar ile imar konusundaki dertleri, sorunları ve çözümleri ortak bir akıl çerçevesinde ele alıyorsunuz. İmar ve imar hareketleri aslında şehirciliğin, planlamacılığın, belediyeciliğin ta kendisidir. Bu anlamda dertleri ortak hale getirmek, onları ortak çözüm hedefi ile çözme konusunda gayret göstermek zorundayız. Şehrin imar gelişimi anlamındaki sorumluluğu ve vebali sizlerin omuzlarındadır. Eğer buradaki ekipler iyi ve doğru bir şekilde çalışırsa bu şehir gelecekte daha iyi bir şehirleşme süreci yaşayacaktır” dedi.

 

ÇEŞİTLİ İMAR KONULARI ELE ALINDI

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler başkanlığında yapılan ve 12 ilçeden teknik ve uzman personelin katıldığı toplantıda; Büyükşehir İmar Yönetmeliği, Karayolları etrafındaki yapılaşmalar, kırsal alanlarda kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve numarataj talepleri vb. konular ele alındı.
(Ömer İLGEÇ)

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