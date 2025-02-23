“Okuyan Şehir Kulübü” ile okumayan kalmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kitap okumaya teşvik etmek, ortak düşünme ve analiz becerilerini geliştirmek amacı ile KO-MEK’in eski-yeni kursiyerleri ve ailelerini kapsayan “Okuyan Şehir Kulübü” projesini başlattı.

HER AY BİR KİTAP OKUNUP İRDELENECEK

Okuyan şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü, gençlerin kapasitesini geliştirecek etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda KO-MEK öncülüğünde “Okuyan Şehir Kulübü” projesi başlatıldı. Proje kapsamında birçok okurun ortak fikri ile her ay bir kitap belirlenerek okuma sonunda kitapla ilgili derinlemesine analiz ve kitap üzerine konuşmalar gerçekleştirilecek. Proje ile vatandaşların dijital dünyanın hızına karşı denge kurmaları, eleştirel düşünme, empati kurma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirecek bir ortam sağlanması amaçlanıyor.

İLK KİTAP ‘KÜÇÜK PRENS’ OLARAK BELİRLENDİ

Şubat ayında başlayan ilk okuma gruplarında, Antoine de Saint-Exupéry’nin klasik eseri "Küçük Prens" ele alınıyor. Okuma sürecinin sonunda, kitap tahlili oturumları düzenlenerek katılımcılarla derinlemesine analizler yapılacak.

İlk kitabın belirlenmesinden sonra, kulüp bünyesinde gönüllü olarak görev alacak grup liderleri için eğitim programı düzenlendi. Leyla Atakan Kültür Merkezi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya grup liderlerinin yanı sıra Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan da katıldı.

20 GRUP LİDERİ İLK TOPLANTISINI YAPTI

“Okuyan Şehir Kulübü”, eski-yeni kursiyerler ve ailelerini kapsayan bir proje olarak, değerler ışığında kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi, ortak düşünme ve analiz etme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Okuma eylemini yalnızca bilgi edinme süreci olmaktan çıkararak, sosyal bir etkileşim ve kişisel gelişim aracı haline getirmeyi amaçlayan projede, grup liderliği için başvurular alınarak komisyon tarafından birinci dönem için 20 grup lideri seçildi. Seçilen liderler, kendi okuma gruplarını oluşturarak projeye aktif olarak katkı sundu.

LİDERLER İÇİN NİTELİKLİ EĞİTİM

Düzenlenen Grup Liderliği Eğitimi kapsamında, liderlerin etkili moderasyon teknikleri, kitap analiz yöntemleri ve okuma grubu yönetimi gibi konularda donanım kazanmaları sağlandı. Deneyimli yazar ve eğitmen Hilal Avcı tarafından verilen eğitimde, katılımcılar interaktif oturumlarla deneyimlerini paylaşma ve liderlik becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı. “Okuyan Şehir Kulübü”, bu eğitimlerle okuma gruplarını daha bilinçli ve sistemli bir yapıyla nitelikli okumalar gerçekleştirmeyi ve kitap dostlarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

KULÜP ÜYELERİNE KİTAPLAR HEDİYE EDİLDİ

Okuyan Şehir Kulübü olarak, kulüp üyelerine Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan tarafından kitaplar armağan edildi. Böylece, okuma alışkanlığını teşvik etmek ve ortak bir okuma kültürü oluşturmak adına anlamlı bir adım atılmış oldu. Mart ayında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Nisan ayında ise Rasim Özdenören’in "Gül Yetiştiren Adam" kitapları okunacak. Ay sonunda düzenlenecek kitap tahlili oturumlarında katılımcılar, grup liderleri moderatörlüğünde okudukları eser üzerine derinlemesine analizler yapacak.

KİTAPLAR HAKKINDA DÜŞÜNCELER PAYLAŞILACAK

Üç aylık sürecin ardından, tüm okuma gruplarının bir araya geleceği dönem sonu final programı gerçekleştirilecek. Program kapsamında, kitaplarla ilgili uzman akademisyenler, yazarlar ve edebiyatçılar davet edilerek yazar-üye buluşmalarının gerçekleşeceği etkinlikler düzenlenecek. Her üç ayda bir tamamlanacak olan dönemler sonunda, yazarların da katılımıyla okunan kitaplar detaylı bir şekilde ele alınacak, katılımcılar ise kitaplar hakkındaki düşüncelerini paylaşma fırsatı bulacak.

KEYİFLİ VE ÖĞRETİCİ BİR ORTAM OLUŞTURULACAK

Dönem sonu etkinliklerinde kitap, edebiyat ve değerlerimiz temalı programlar organize edilecek. Katılımcılar, kitaplar üzerinden etkileşime geçerek keyifli ve öğretici bir ortamda hem edebiyatı daha yakından tanıma hem de okuma kültürünü derinleştirme imkânı bulacaklar. Vatandaşlar 12 ilçedeki 44 kurs merkezinde 387 farklı branşta binlerce kursiyere eğitim veren KO-MEK’e kayıt yaptırmak için www.komek.org

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