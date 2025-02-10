Orhan Gazi ve Sığırlık Merası Yörükleri

Gebze Bölgesi, Orhan Gazi tarafından fethedilmişti. Osmanlı ile Bizans arasında geçen ve Maltepe savaşları olarak bilinen Palekanon Savaşı’nın bazı tarihi kaynaklarda Çayırova ile Gebze Eskihisar arasında ki bölgede gerçekleştiği, Eskihisar Kalesi’nin fethedilerek bölgenin Osmanlı toprağına katıldığı bilinmekte.

Orhan Gazi’nin bölgeyi fethetmesinden sonra Türk-İslam medeniyeti bölgede hızla gelişmeye başlamış, öncelikle Sığırlık merası vakıf haline getirilerek Yörüklerin yerleşimine açılmıştır. Bölgede ilk kez Türkleşme Sığırlık merası Yörükleriyle başlamıştır. Sığırlık Merasının daha sonra bir hanım Sultan tarafından vakıf haline getirildiği, bu bölgenin tümüyle Vakıf malı olduğu bilinmekte.

Buradan Vakıflar genel Müdürlüğü yetkililerini göreve davet etmek istiyorum. Gebze’nin fethinden sonra kurulan Vakıflardan birisi Sığırlık merası Vakfıdır. Başta Sığırlık merası olmak üzere Orhan gazi tarafından bölgede kurulan Vakıflar araştırılmalı, Gebze Bölgesinde kurulan Tüm Osmanlı Vakıflarının malları tek tek tespit edilerek aslına uygun hale getirilmelidir.