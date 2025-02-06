Ormanya Ağaç Kütüphanesi ve Karavan Kampında Belgesel Çektik

Bir kütüphane düşünün ve bu kütüphane ormanın içinde. İnsanların kitap okurken yüksek sesle konuşması yasak, doğal canlıların yüksek ses çıkarması serbest. Bu kütüphane Türkiye’de birçok projeye öncülük yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kuruldu.

Bir kütüphane düşünün ve bu kütüphane ormanın içinde. İnsanların kitap okurken yüksek sesle konuşması yasak, doğal canlıların yüksek ses çıkarması serbest. Bu kütüphane Türkiye’de birçok projeye öncülük yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kuruldu.

Kartepe’nin doğa turizmi açısından önemli bir ilçe olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman; “Bugün çok heyecanlıyım. Bizim için ORMANYA çok önemli. Kentimize önemli bir değer katıyor. Türkiye’nin ilk orman kütüphanesi ORMANYA’da ilçemizde açılıyor. Başkanımıza ilçemize verdiği değer ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kartepe’nin doğa turizmi açısından önemli bir ilçe olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman; “Bugün çok heyecanlıyım. Bizim için ORMANYA çok önemli. Kentimize önemli bir değer katıyor. Türkiye’nin ilk orman kütüphanesi ORMANYA’da ilçemizde açılıyor. Başkanımıza ilçemize verdiği değer ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”