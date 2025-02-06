Ormanya Ağaç Kütüphanesi ve Karavan Kampında Belgesel Çektik

Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından kurulan Ormanyada Sakarya tv sahibi değerli arkadaşım Şaban Mergül beyin yönetmenliğinde Sakarya tv ve Devri Alem Tv olarak çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşıyorum.
Ormanya da çektiğimiz belgeselleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi duyuruyor Orman Kütüphanesi ile ilgili bilgiyi paylaşıyorum.
Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi ORMANYA’da
Bir kütüphane düşünün ve bu kütüphane ormanın içinde. İnsanların kitap okurken yüksek sesle konuşması yasak, doğal canlıların yüksek ses çıkarması serbest. Bu kütüphane Türkiye’de birçok projeye öncülük yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kuruldu.
TÜRKİYE’DE İLK
İlklere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi’ni kurdu. Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı ORMANYA’da hayata geçirilen ‘Orman Kütüphanesi’ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katıldığı törenle tanıtıldı. Programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaelİ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sosyal medya fenomenleri ve vatandaşlar katıldı.
“KARTEPE’YE DEĞER KATACAK”
Kartepe’nin doğa turizmi açısından önemli bir ilçe olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman; “Bugün çok heyecanlıyım. Bizim için ORMANYA çok önemli. Kentimize önemli bir değer katıyor. Türkiye’nin ilk orman kütüphanesi ORMANYA’da ilçemizde açılıyor. Başkanımıza ilçemize verdiği değer ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
“TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
Kütüphanenin Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Orman kütüphanemizi açmak için bir aradayız. Kütüphanede 21 bölüm bulunuyor. Bunların içerisinden 10’u yürüyüş yolunda ömrünü tamamlayan çınar ağaçlarından yapıldı. Burada herkes susacak, kuşlar konuşacak. Güzel bir çalışma oldu. Çocuklarımızla, emeklilerimizle bir araya gelip doğa içerisinde kitap okuma fırsatı bulacağız. Türkiye’nin ilk orman kütüphanesini ORMANYA’da açmış oluyoruz. Tüm kitapseverleri doğa içerisinde kitap okumak için ORMANYA’ya davet ediyorum” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından yaralı olarak ORMANYA’ya getirilen ve tedavi süreci tamamlanan 4 baykuş da doğaya salındı.