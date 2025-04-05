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Ormanya’da doğa dostu etkinlik

Büyükşehir Belediyesi, “Uluslararası Sıfır Atık Haftası” kapsamında öğrencilere yönelik kitap okuma ve boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Ormanya'da doğa dostu etkinlik

05 Nisan 2025 Cumartesi 12:11

 Büyükşehir Belediyesi, “Uluslararası Sıfır Atık Haftası” kapsamında öğrencilere yönelik sıfır atık temalı kitap okuma ve boyama etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Ormanya’da gerçekleştirilen doğa dostu etkinliğinde öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konularında bilgilendirmeler yapıldı.

 

ULUSLARARASI SIFIR ATIK HAFTASI

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki girişimleri sonucunda tüm dünyada kabul gören “Uluslararası Sıfır Atık Haftası” tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’nde de birçok farklı etkinlikle kutlandı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere yönelik sıfır atık temalı kitap okuma ve boyama etkinlikleri düzenlendi.

 

KİTAP OKUDULAR, BOYAMA YAPTILAR

Kartepe Eşme İlkokulu ve Kubilay İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı etkinlikte “Bez Kalem Kutu Boyama” çalışması ve Ormanya Açık Hava Kütüphanesi’nde sıfır atık temalı “Kocaeli’de Sıfır Atık; Alp, Yahya Dede’den Sıfır Atık Öğreniyor” isimli kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Alana bando karşılaması ile giren öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konularında bilgilendirmeler yapıldı.

 

EĞLENEREK ÖĞRENDİLER

Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında eğlenerek öğrendikleri bir gün geçirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da, “Uluslararası Sıfır Atık Haftası” kapsamında önümüzdeki günlerde sıfır atık temalı etkinlikler gerçekleştirecek.

(Ömer İLGEÇ)

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