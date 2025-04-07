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Ormanya’da düşürülen para dolu çanta sahibini buldu

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Güvenlik ekipleri, devriye sırasında buldukları para dolu çantayı kısa sürede sahibine ulaştırdı.

Ormanya'da düşürülen para dolu çanta sahibini buldu

07 Nisan 2025 Pazartesi 13:22

 Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ve Güvenlik ekipleri, Ormanya’da yüklü miktarda paranın bulunduğu çantasını kaybeden vatandaşın yardımına koştu. Çanta, ekiplerin dikkati sayesinde bulanarak kısa sürede sahibine teslim edildi.

 

ÇANTA DEVRİYE SIRASINDA BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğa güzelliği ile ön planda olan mekânlarından Ormanya, bayram tatili boyunca yüzlerce vatandaşı ağırladı. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, bayram nedeniyle en yoğun günlerini yaşayan Ormanya’da güvenliğin sağlanması için düzenli periyodlarda devriye attı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında içinde 245 bin TL olan para dolu çanta buldu.

 

245 BİN TL SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bulunan çanta içerisinde 245 bin TL olduğunu belirleyen ekipler, tutanak tutarak çantayı sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı. Gerekli kontrolleri yapan ekipler, titiz çalışma sonucunda para dolu çantayı kısa sürede sahibine ulaştırdı. Çanta sahibi, duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)

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