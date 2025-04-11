Otizm Farkındalık Günü Gölcük'te renkli görüntülere sahne oldu

Gölcük'te Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Gölcük Belediyesi ve ÖZ-DE-BİR Eğitim Kurumları ortaklığında düzenlenen etkinliğe, Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, otizm ve engelli bireyler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Parkından yürüyüşle başlayan etkinlikte; otizmli bireyler, otizm farkındalığı oluşturma amacıyla, etkinliğe katılanlarla birlikte el ele Gölcük Anıtpark'a ilerledi. Şarkılar eşliğinde çevredeki vatandaşların alkışları ile Anıtpark’a ulaşan etkinlikte otizmli bireyler, sahne şovları ile alanı dolduranlara tebessüm ettirdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik, otizmli bireylerin gökyüzüne renkli balonlar uçurması ile sona erdi. Etkinliğe katılanlar otizm dernekleri, özel eğitim kurumları ve okullarda özel bireylerin hazırladıkları resim, el sanatları ve el emeği ürünlerini inceleyerek bilgiler aldı.

İHA