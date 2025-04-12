Polislerden çocuklara sürpriz ziyaret

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lokomotif Çocuk Köyü, Polis Haftası dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, çocuklarla buluşarak onlara unutamayacakları bir sürpriz yaptı.

ÇOCUKLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Lokomotif Çocuk Köyü, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. Kuruluş Yıldönümünü ve Polis Haftası’nı unutmadı. Polisleri ellerinde bayraklarla karşılayan çocuklar büyük heyecan yaşarken, etkinlik kapsamında Lokomotif Çocuk Köyü’ndeki vagonları gezerek çocuklarla sohbet eden polisler, minik öğrencilerin sorularını yanıtladı.

BANDO GÖSTERİSİ RENK KATTI

Etkinliğe Lokomotif Çocuk Köyü’nde eğitim gören Müzisyenler Vagonu öğrencilerinin bando gösterisi de damga vurdu. Renkli performanslarıyla beğeni toplayan öğrenciler, hem polislere hem de diğer katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

POLİS HAFTASI KUTLANDI

Minikler, polislerin haftasını kutlayarak duydukları sevgiyi dile getirdi. Buluşma, çocuklarla güvenlik güçleri arasındaki bağı güçlendirirken, onların polislik mesleğine olan ilgisini de artırdı.



(Ömer İLGEÇ)