GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Polislerden çocuklara sürpriz ziyaret

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Lokomotif Çocuk Köyü’nü ziyaret eden Yunus ekipleri, çocuklarla keyifli anlar yaşadı.

Polislerden çocuklara sürpriz ziyaret

12 Nisan 2025 Cumartesi 10:37

 Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lokomotif Çocuk Köyü, Polis Haftası dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, çocuklarla buluşarak onlara unutamayacakları bir sürpriz yaptı.

 

ÇOCUKLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Lokomotif Çocuk Köyü, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. Kuruluş Yıldönümünü ve Polis Haftası’nı unutmadı. Polisleri ellerinde bayraklarla karşılayan çocuklar büyük heyecan yaşarken, etkinlik kapsamında Lokomotif Çocuk Köyü’ndeki vagonları gezerek çocuklarla sohbet eden polisler, minik öğrencilerin sorularını yanıtladı.

 

BANDO GÖSTERİSİ RENK KATTI

Etkinliğe Lokomotif Çocuk Köyü’nde eğitim gören Müzisyenler Vagonu öğrencilerinin bando gösterisi de damga vurdu. Renkli performanslarıyla beğeni toplayan öğrenciler, hem polislere hem de diğer katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

 

POLİS HAFTASI KUTLANDI

Minikler, polislerin haftasını kutlayarak duydukları sevgiyi dile getirdi. Buluşma, çocuklarla güvenlik güçleri arasındaki bağı güçlendirirken, onların polislik mesleğine olan ilgisini de artırdı.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bulut’tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu’na davet Başkan Bulut’tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu’na...
Antikkapı, Ramazan’da 175 bin kişiyi ağırladı Antikkapı, Ramazan’da 175 bin kişiyi ağırladı
6 yılda toplam 1 milyar TL oldu 6 yılda toplam 1 milyar TL oldu
Büyükşehir, 4 mevsim Kocaeli’ni anbean paylaştı Büyükşehir, 4 mevsim Kocaeli’ni anbean paylaştı
Roman kahramanlarını bildiler, kitapları kazandılar Roman kahramanlarını bildiler, kitapları kazandılar
Otizm Farkındalık Günü Gölcük'te renkli görüntülere sahne oldu Otizm Farkındalık Günü Gölcük'te renkli görüntülere...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Başkan Bulut’tan Yargı ve İş Dünyası...
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, ilimiz iş insanlarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve TOBB Başkanı...

Haberi Oku