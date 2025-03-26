RAMAZAN AYI COŞKUSU VE İFTAR SOFRASI BEREKETİ





Ramazan Kültürü ve iftar sofralarının bereketi ile Ramazan ayı coşkusunu doya doya yaşamaya çalışıyoruz oruç tutmak iftar açmak teravih kılıp, sahura kalkmak ne kadar güzel. Ramazan Kültürü ve iftar sofralarının bereketi ile Ramazan ayı coşkusunu doya doya yaşamaya çalışıyoruz oruç tutmak iftar açmak teravih kılıp, sahura kalkmak ne kadar güzel.

İmkanım el verdiği oranda Ramazan ayın da iftar davetlerine katılmaya çalışıyorum.

Kocaeli siyasetinin duayen isimlerinden. Bir dönem orman bakanlığı da yapmış Sn Osman Pepenin Başiskele ilçesinde verdiği iftar programına katıldım.

Osman beyin iftar programına Kocaeli siyasetinin duayen isimlerinde Türkiye’nin ilk bilim sanayi ve teknoloji bakanı Sn Nihat Ergün ve çok sayıda eski siyasetçi katılmıştı.

Osman Pepe beyin iftar programını Gebze gazetesi

olarak Canlı yayın yaparak iftar programına katkı sunduk.

VEFALI DOSTLARLA İFTAR COŞKUSUNU CANLI YAYINLADIK

DUAYEN SİYASETÇİLERDENE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE'NİN BAŞISKELE'DE DÜZENLEDİĞİ İFTAR PROGRAMINA OĞLUM AHMET EMİRHAN İLE KATILIP BİR ÇOK TANIDIK VEFALI DOST VE ARKADAŞLA HASRET GİDERDİK NAZİK DAVETİ VE MİSAFİR PERVERLİĞİ İÇİN SN PEPE'YE TEŞEKKÜR EDERİM.

İFTARDA OSMAN PRPE NİN YAPTIĞI KONUŞMA



da CANLI YAYINLANIYOR



OSMAN PEPE'NİN DÜZENLEDİĞİ

İFTAR YEMEĞİNDE E. BAKANLARDAN NİHAT ERGÜN'ÜN YAPTIĞI KONUŞMA

da CANLI YAYINLANIYOR



OSMAN PEPE'NİN DÜZENLEDİĞİ

İFTAR YEMEĞİNDE BAŞISKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ'NÜN YAPTIĞI KONUŞMA

da CANLI YAYINLANIYOR

İFTAR SOFRASI

İftar sofraları mübarek Ramazan ayının en güzel gelenekleridir. Manevi tarihimizde iftarın ayrı bir yeri vardır. iftar sofrasına oturmak, ezan saatini beklemek oruç açarak iftar sofrasında dua etmek gerçekten insana farklı duygular yaşatmakta. Ramazan kültürü, iftar, sahur, teravih ve fakirlere yardım etmek dinimizin en güzel değeridir. Mübarek Ramazan ayında bir çok geleneği, ibadeti ve sosyal sorumluluğu aynı anda yaşıyor, vicdan huzuruna eriyorsunuz. Bir çok kişiden dinledim. Ramazan orucu tutmaya başlayınca bir çok rahatsızlıktan kurtuluyorum. Hatta diyabet ve şeker rahatsızlığı olan bazı dostlardan edindiğim bilgiye göre oruçlu günlerde ve Ramazan ayında daha bir vücudum zinde oluyor, sağlık sıkıntılarım gidiyor, kendimi daha iyi hissediyorum diyorlar.

İFTAR SOFRASININ MANASI





İftar sofraları öncelikle fakir ve aç olan insanların halini anlamak, nefis terbiyesi için önemli bir fırsat. İftar sofraları sade, fakir ve muhtaç insanlarla birlikte yapıldığında anlam ifade ediyor. Lüks, israfa yönelik, 40 – 50 çeşitlik iftar sofralarının ne dinimizde, ne kültürümüzde yeri yoktur. Dinimizin en önemli prensibi “Yiyin, için, israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez” manasındaki ayeti kelime de ifade edilmekte. Ancak iftar sofralarına baktığımızda hiç de bu emre uyulmamakta. 5-6 kişilik iftar masasındaki yemekten geriye kalanlardan en az 10 kişi karnını doyurabilecek kadar yemekler çöpe gitmekte. Bu durum hem dinimizce hemde geleneğimizce yasaklanmasına rağmen gösterişli, şaşalı iftarla sürüp gitmekte. Bazı kamu kuruluşu ve özellikle belediyelerin iftarlarında ise çok büyük savurganlıklar, birilerine rant kazandırma gibi dinimizin yasakladığı tutum ve davranışlar yaşanmakta. İlk iftar çadırları açıldığında zannediyorum Üsküdar Belediyesi, iftar saati evine yetişemeyen vapur ve toplu taşıma aracı bekleyen insanlara yönelik güzel bir hizmetti. Bu hizmet artık bütün belediyelerce adeta savurganlık ve gösteriş haline geldi. Bu duruma bir dur demek gerek. İsrafa dur demek için Mübarek Ramazan Ayı’nı bir fırsat bilmeliyiz. Öncelikle israfı ve savurganlığı durdurmak için işe iftar sofrasından başlamalıyız. İftar sofrasındaki savurganlık ve israfı durdurmak için herkese ama özellikle resmi kurum ve kuruluşlara büyük görev düşüyor. Gösterişli ve şaşalı iftar sofraları açılmamalıdır. Unutmayalım ki; iftar sofrasındaki sevapları, israfın günahları götürmektedir.

GÖSTERİŞ İÇİN İFTAR YEMEKLERİ VERİLMEMELİ

Gösteriş için verilen iftar yemeklerinde milyarlarca lira para harcayanlar fakirler için acaba kaç lira harcıyor?. Bir dilim ekmeğe bile muhtaç insanların bulunduğu Gebze’de fakirler neden unutuluyor? Fakirlerin Ramazan ayını huzurlu geçirmesi için, kurum ve kuruluşlara büyük görev düşüyor. Dini ve milli görevimizi acaba ne kadar yapabiliyoruz?Fak-Fuk -Fon olarak bildiğimiz Kaymakamlık bünyesindeki Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na Gebzeli binlerce fakir ailenin kaydı var. Her gün Kaymakamlık binası bir çok fakir insanın istekleri ile çınlıyor. Fakirler devlet kapısından yardım isterken zenginlerin gösterişli iftar sofralarında israf derecesinde para harcaması hem dini ve hem de ahlaki geleneğimize uymuyor.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ