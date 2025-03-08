Ramazan bereketi şehrin her noktasında

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Anne Şehir Merkezleri’nde hazırlanan yemekler, “Komşuluk Hakkı” iftar buluşmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılıyor.

AİLELER ZİYARET EDİLDİ, SOFRALAR PAYLAŞILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketi ve manevi coşkusunu ihtiyaç sahibi vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda “Komşuluk Hakkı” projesi, Ramazan’ın bereketini şehrin her noktasına ulaştırıyor. Bu kapsamda Körfez, Gebze ve Gölcük ilçelerinde aileler ziyaret edilerek iftar sofraları paylaşıldı. “Komşuluk Hakkı” projesi, yalnızca maddi destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yardımlaşma kültürünü canlı tutarak toplumsal birlikteliği de güçlendiriyor.

GÖNÜLLÜLERDEN DAYANIŞMA ELİ

Anne Şehir Merkezleri’nde gönüllü üyeler tarafından hazırlanan iftar yemekleri, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Bu sayede yalnızca bir yemek desteği sağlanmakla kalmıyor, aynı zamanda gönüllüler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında sıcak bir bağ kurulmasına vesile olunuyor. Yardımlaşma ve paylaşma bilincini yaygınlaştırmayı amaçlayan proje, dayanışma duygusunu pekiştirirken, ihtiyaç sahibi ailelerin yalnız olmadığını da hissettiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği bu anlamlı projeyle Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma kültürüne katkı sunmaya devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)