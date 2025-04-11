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Roman kahramanlarını bildiler, kitapları kazandılar

Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kostümlü roman karakterlerini bilen vatandaşlara kitap hediye etti

Roman kahramanlarını bildiler, kitapları kazandılar

11 Nisan 2025 Cuma 12:58

 Büyükşehir Belediyesi, her yıl birçok farklı etkinliklerle kutlanan Kütüphane Haftası’nda bu yıl da farklı ve eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda kostümlü roman karakterlerini bilen vatandaşlara kitap hediye edildi.

 

EĞLENCİ ANLAR YAŞANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası’nı dolu dolu etkinliklerle geçiriyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği “Roman Kahramanları” etkinliğinde eğlenceli anlar yaşandı. İzmit Akçaray Tramvayı, Yürüyüş Yolu ve Millet Kütüphanesinde kostümlü roman kahramanları ile vatandaşlardan tahminler alındı, kitaplar hediye edildi.

 

KİTAPLAR HEDİYE EDİLDİ 

Büyükşehir Belediyesi, Kütüphaneler Haftası kapsamında roman karakterleri ve kitaplar üzerine eğlenceli ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. “Raskolnikov”, “Yunus Emre”, “Halide Edip”, “Hamlet” ve “Mehmet Akif Ersoy” gibi karakterlerin kostümlerini giyen Büyükşehir personelleri; Tramvay, Yürüyüş Yolu ve Millet Kütüphanesinde karakterlerini tanıttı. Kostümlü roman karakterleri, kendilerini doğru tahmin eden vatandaşlara kitap hediye etti.

(Ömer İLGEÇ)

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