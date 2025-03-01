GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sabiha Gökçen’e tek hat üzerinden 24 saat ulaşım

Büyükşehir iştiraki UlaşımPark, Gebze ve İzmit’ten Sabiha Gökçen Havaalanı’na ulaşımı sağlayan 250 ve 250G hatlarını tek bir hatta birleştirdi

Sabiha Gökçen'e tek hat üzerinden 24 saat ulaşım

01 Mart 2025 Cumartesi 10:37

 Büyükşehir iştiraki UlaşımPark’ın Gebze ve İzmit’ten Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımı sağlayan 250 ve 250G hatları birleştirildi. Sabiha Gökçen’e ulaşımı sağlayacak Hat 250, 1 Mart Cumartesi günü (yarın) itibariyle yeni güzergâhında yolcularını 7/24 Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştıracak.

 

SABİHA GÖKÇEN’E HAT 250 GİDECEK

Kent genelinde yaşayan vatandaşların güvenli, konforlu ve sürdürülebilir seyahat etmelerine imkân sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve İzmit’ten Sabiha Gökçe Havalimanı’na ulaşım sağlayan 250 ve 250G hatlarını birleştirdi. Buna göre 1 Mart Cumartesi günü (yarın) itibariyle 250G nolu Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı hattı ile 250 nolu İzmit Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı hattı, tek hat üzerinden ulaşım sağlayacak. Böylece 250 nolu otobüsler, İzmit Otogar ile Derince-Körfez-Dilovası-Gebze hattı üzerinden yolculularını Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştıracak.

 

HER 30 DAKİKADA BİR 7/24 KESİNTİSİZ HİZMET

Her saat başı Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 44-45 nolu peronlardan ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yapan 250 nolu hat, gerçekleştirdiği günlük 48 olan sefer sayısını 88’e çıkardı. Böylece Sabiha Gökçen’e giden tek hat, her 30 dakikada bir 7/24 kesintisiz hizmet verecek. Vatandaşlar, güzergâh üzerinden otobüse binmek isterse ve Kocaeli Kartı da yok ise sürücü tarafından ücretli tek kullanımlık bilet verilerek yolcuların seyahat etmeleri sağlanacak.

 

YENİ GÜZERGÂHTA 24 SAAT ULAŞIM

Yolcular, Hat 250’nin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden kalkış noktaları olan 44-45 nolu peronlarından ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan TVM (Kocaeli Kart Yükleme Noktası) tek kullanımlık Kocaeli Kart’a dolum yaparak biniş sağlayabilir. Ayrıca temassız özelliği bulunan banka kartları ile seyahat yapılabilecek. 1 Mart’ta yeni güzergâhında hizmet vermeye başlayacak Hat 250’nin sefer saatleri ve güzergâh bilgisine www.e-komobil.com ve www.kocaeli.bel.tr adreslerinden ulaşılabilecek. Ayrıca tüm detaylarıyla bu iki siteden yolcular hattın seferleri hakkında istedikleri soruya cevap bulabilecek.

UlaşımPark, Hat 250 ile haftanın 7 gün 24 saati yolcularını Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştıracak.

 

SABİHA GÖKÇEN’E KONFORLU YOLCULUK

Büyükşehir bir süre önce İzmit ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki ulaşımda kullanılan araç filosuna 27 yeni otobüs daha eklemişti. UlaşımPark tarafında işletilen otobüsler, 13 metrelik uzunlukları ve toplamda 76 yolcu taşıma kapasiteleriyle üstün bir yolculuk konforu sunuyor. 56 koltuk ve 20 ayakta yolcu kapasitesiyle hem kısa hem de uzun mesafe yolculukları için ideal bir seçenek sunan bu araçlar, özellikle yoğun saatlerde büyük kolaylık sağlıyor.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOBİS, bisiklet sayısını 710’a çıkardı KOBİS, bisiklet sayısını 710’a çıkardı
İzmit Tren Garı asansörü için yeni süreç başlıyor İzmit Tren Garı asansörü için yeni süreç başlıyor
“Üsküdar Vapuru’nda yitirdiklerimizi unutmayacağız” “Üsküdar Vapuru’nda yitirdiklerimizi unutmayacağız”
Akça Camii ibadete yeniden açıldı Akça Camii ibadete yeniden açıldı
Çayırovalı veliler, dolandırıcılığa karşı bilgilendiriliyor Çayırovalı veliler, dolandırıcılığa karşı...
Vakıf Medeniyeti ve Fındık Tadında Giresun’a Veda Ediyoruz Vakıf Medeniyeti ve Fındık Tadında Giresun’a...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

KOBİS, bisiklet sayısını 710’a çıkardı
Büyükşehir’in KOBİS projesi her geçen gün büyüyen filosu ile daha çok vatandaşa ulaşıyor. KOBİS,...

Haberi Oku