SAKARYA NEHRİNDEN KÜLTÜR MEDENİYET VE ZAFERLER TARİHİMİZ AKAR

Sakarya nehrinin en güzel ve muhteşem aktığı bölgelerden birisi adını Sakarya ırmağından alan Sakarya ilimizin Ayvası ile ünlü Geyve ilçesidir.

Sakarya nehrinin en güzel ve muhteşem aktığı bölgelerden birisi adını Sakarya ırmağından alan Sakarya ilimizin Ayvası ile ünlü Geyve ilçesidir.

Sakarya nehrinin en güzel ve muhteşem aktığı bölgelerden birisi adını Sakarya ırmağından alan Sakarya ilimizin Ayvası ile ünlü Geyve ilçesidir.

Dünya coğrafyasını gezdiğimizde her medeniyetin kültür ve tarihinin sindiği ırmaklar, dağlar, yaylalar çıkar karşınıza. Ünlü şair ve düşünür Yahya Kemal Beyatlı"Türkün gönlünde dağ varsa balkan, nehir varsa Tuna'dır" diyerek bizlere coğrafyamızın hakikatini yansıtmaktadır. Osmanlı coğrafyasının sınır çizgisini tarihçiler, Nil nehrinden, Tuna nehrine diye tanımlarlar. Tuna nehrinin Osmanlı tarihindeki yeri çok farklıdır. Bu konuda ilginç ve ayrıntılı bilgilere ulaşmak isteyen meraklı okurlarım, yapmış olduğum ''TUNADAN BİR TARİH AKAR'' kitap ve belgeselle Tuna nehrinin gördüğü Almanya'dan, Karadeniz'e döküldüğü Ukrayna'ya kadar birçok coğrafyanın bilgisini elde edebilirler.

Dünya coğrafyasını gezdiğimizde her medeniyetin kültür ve tarihinin sindiği ırmaklar, dağlar, yaylalar çıkar karşınıza. Ünlü şair ve düşünür Yahya Kemal Beyatlı"Türkün gönlünde dağ varsa balkan, nehir varsa Tuna'dır" diyerek bizlere coğrafyamızın hakikatini yansıtmaktadır. Osmanlı coğrafyasının sınır çizgisini tarihçiler, Nil nehrinden, Tuna nehrine diye tanımlarlar. Tuna nehrinin Osmanlı tarihindeki yeri çok farklıdır. Bu konuda ilginç ve ayrıntılı bilgilere ulaşmak isteyen meraklı okurlarım, yapmış olduğum ''TUNADAN BİR TARİH AKAR'' kitap ve belgeselle Tuna nehrinin gördüğü Almanya'dan, Karadeniz'e döküldüğü Ukrayna'ya kadar birçok coğrafyanın bilgisini elde edebilirler.

Dünya coğrafyasını gezdiğimizde her medeniyetin kültür ve tarihinin sindiği ırmaklar, dağlar, yaylalar çıkar karşınıza. Ünlü şair ve düşünür Yahya Kemal Beyatlı"Türkün gönlünde dağ varsa balkan, nehir varsa Tuna'dır" diyerek bizlere coğrafyamızın hakikatini yansıtmaktadır. Osmanlı coğrafyasının sınır çizgisini tarihçiler, Nil nehrinden, Tuna nehrine diye tanımlarlar. Tuna nehrinin Osmanlı tarihindeki yeri çok farklıdır. Bu konuda ilginç ve ayrıntılı bilgilere ulaşmak isteyen meraklı okurlarım, yapmış olduğum ''TUNADAN BİR TARİH AKAR'' kitap ve belgeselle Tuna nehrinin gördüğü Almanya'dan, Karadeniz'e döküldüğü Ukrayna'ya kadar birçok coğrafyanın bilgisini elde edebilirler.

Sakarya nehrini, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsüyle tanırız. Birde kurtuluş savaşımızın en önemli dönüş noktası olan, Sakarya Meydan Muharebesi ile hatırlarız.

Sakarya nehri aslında Selçuklu tarihinde, Osmanlının kuruluş yıllarında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli kilometre taşı olmuş, zaferler tarihimizde adını Sakarya Meydan Muharebesi ile altın harflerle yazdırmış bir nehir.

Sakarya'dan sadece su akmaz. Yazımın başında da vurguladığım gibi Sakarya'dan kuruluş ve kurtuluş tarihimiz akar. Sakarya nehri bilinmeden Sakarya Havzası gezilmeden Sakarya nehrinin doğduğu dağlar, yaylalar, ovalar gezilmeden kuruluş ve kurtuluş tarihimiz anlaşılmaz.

30 yıl önce genç bir gazeteci olarak Eskişehir Çiftelerde Sakarya nehrinin kaynağını görüp kana kana su içtiğimde Sakarya nehrine âşık olmuştum