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Sakatathane’de son dokunuşlar

Büyükşehir tarafından inşa edilen ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan sakatathanenin yapımı yüzde 95 oranında tamamlandı

Sakatathane'de son dokunuşlar

19 Şubat 2025 Çarşamba 11:29

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar yolu üzerinde inşa ettiği sakatathane projesinde çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı. Tesiste geçici kabul sürecine geçilecek.

 

BÜYÜKŞEHİR İLKLERE İMZA ATIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projelerle ilklere imza atmaya devam ediyor. Türkiye’de benzeri olmayan “Sakatathane Hizmet Binası” Türkiye’de bir ilk olması özelliği ile büyük önem taşıyor. Solaklar yolu üzerinde bulunan modern mezbahanenin alt kısmında inşa edilen tesisin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

 

TAM DONANIMLI BİR TESİS DAHA

Toplamda 672 metrekarelik inşaat alanına sahip tesiste, çeşitli hayvansal ürünlerin işlenmesi planlanıyor. Bu bağlamda iç organlar, kelle, ayaklar, işkembe ve bağırsak gibi ürünler burada işlenerek paketleme hizmetleri verilecek. Proje kapsamında ayrıca mal kabul, işleme, paketleme alanları ve ürünlerin muhafaza edilmesi için soğuk odalar yer alıyor.
(Ömer İLGEÇ)

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