GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sanat Kafe, Başkan Büyükakın’ın söyleşisiyle açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmit Milli İrade Meydanı’nda, gençlere yönelik bir mekan daha faaliyete başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın liseli gençlerle bir araya geldiği programla Sanat Kafe hizmete girdi.

Sanat Kafe, Başkan Büyükakın'ın söyleşisiyle açıldı

13 Şubat 2025 Perşembe 11:38

 MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA YENİ BİR MEKAN

İzmit Milli İrade Meydanı, toplam 50 bin m2 alanıyla, şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri oluyor. Geçtiğimiz günlerde 125 kişinin aynı anda yararlanabildiği, içinde 8 bin basılı, 29 bin elektronik ortamda olmak üzere 37 bin kitaba erişim imkanı bulunan, 7x24 açık olan Millet Kütüphanesi açılmış, gençlerin büyük ilgisini çekmişti. Antikkapı tarafından işletilen ve yine gençlere yönelik Taze Kafe de İzmit Milli İrade Meydanı’nda yaklaşık 3 aydır hizmet veriyordu.

 

BÜYÜKAKIN İLE AÇILDI

Milli İrade Meydanı’nda dün yeni bir mekan daha faaliyete başladı. Sanatla ilgili herkesin çok beğeneceği, içinde kültür-sanat sohbetleri, edebiyat buluşmaları, okur-yazar buluşmaları, müzik sohbetleri, tiyatro söyleşileri, okuma tiyatrosu, atölyelerin yer aldığı, haftanın 7 günü açık olacak ve 45 kişinin aynı anda yararlanabileceği Sanat Kafe, kapılarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın gençlerle bir araya geldiği programla açtı.

 

GENÇLERLE SAMİMİ SOHBET

Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle buluşan ve çok sıcak görüntülerin yaşandığı programda konuşan Başkan Büyükakın, gençlere öğütlerde bulundu, sorularını yanıtladı. Büyükakın, “Büyük bir dönüşümle şehrimize kazandırdığımız bu meydan, şehrimizin en gözde etkinlik ve yaşam merkezi olmanın yanı sıra, kültür ve sanatın buluştuğu önemli bir nokta haline geliyor. Çeşitli atölyelerle hem gençlere hem de yetişkinlere hitap eden zengin bir içerik oluşturan Sanat Kafe’nin de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN BERAT KANDİLİ MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN...
PUBG Mobile UC PUBG Mobile UC
Kartepe Teleferik’te katlı otopark gün sayıyor Kartepe Teleferik’te katlı otopark gün sayıyor
EMITT Turizm Fuarı’na Kocaeli imzası EMITT Turizm Fuarı’na Kocaeli imzası
Berat Kandili’ne anlamlı program Berat Kandili’ne anlamlı program
Büyükşehir’den “Babamla İlk Saftayım” etkinliği Büyükşehir’den “Babamla İlk Saftayım” etkinliği
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN...
Berat Kandili: Allah’ın Rahmeti ve Affının Yeryüzüne Yansıdığı Bir Gece

Haberi Oku