Sanat Kafe, Başkan Büyükakın’ın söyleşisiyle açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmit Milli İrade Meydanı’nda, gençlere yönelik bir mekan daha faaliyete başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın liseli gençlerle bir araya geldiği programla Sanat Kafe hizmete girdi.

MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA YENİ BİR MEKAN

İzmit Milli İrade Meydanı, toplam 50 bin m2 alanıyla, şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri oluyor. Geçtiğimiz günlerde 125 kişinin aynı anda yararlanabildiği, içinde 8 bin basılı, 29 bin elektronik ortamda olmak üzere 37 bin kitaba erişim imkanı bulunan, 7x24 açık olan Millet Kütüphanesi açılmış, gençlerin büyük ilgisini çekmişti. Antikkapı tarafından işletilen ve yine gençlere yönelik Taze Kafe de İzmit Milli İrade Meydanı’nda yaklaşık 3 aydır hizmet veriyordu.

BÜYÜKAKIN İLE AÇILDI

Milli İrade Meydanı’nda dün yeni bir mekan daha faaliyete başladı. Sanatla ilgili herkesin çok beğeneceği, içinde kültür-sanat sohbetleri, edebiyat buluşmaları, okur-yazar buluşmaları, müzik sohbetleri, tiyatro söyleşileri, okuma tiyatrosu, atölyelerin yer aldığı, haftanın 7 günü açık olacak ve 45 kişinin aynı anda yararlanabileceği Sanat Kafe, kapılarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın gençlerle bir araya geldiği programla açtı.

GENÇLERLE SAMİMİ SOHBET

Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle buluşan ve çok sıcak görüntülerin yaşandığı programda konuşan Başkan Büyükakın, gençlere öğütlerde bulundu, sorularını yanıtladı. Büyükakın, “Büyük bir dönüşümle şehrimize kazandırdığımız bu meydan, şehrimizin en gözde etkinlik ve yaşam merkezi olmanın yanı sıra, kültür ve sanatın buluştuğu önemli bir nokta haline geliyor. Çeşitli atölyelerle hem gençlere hem de yetişkinlere hitap eden zengin bir içerik oluşturan Sanat Kafe’nin de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

(Ömer İLGEÇ)