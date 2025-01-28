Bilişim Vadisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacırla kocaeliye sanayi ve teknoloji tarihi müzesi kurulmasını isteyip TGRT belgesel tv'de her gün üç kez yayınlanan Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel söyleşi gerçekleştirdik.
SANAYİ BAKANINDAN “ KOCAELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ “ KURULMASINI İSTEDİK
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 1 yıl önceki paylaşımını sizlere sunuyoruz.
Bilişim Vadisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacırla kocaeliye sanayi ve teknoloji tarihi müzesi kurulmasını isteyip TGRT belgesel tv'de her gün üç kez yayınlanan Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel söyleşi gerçekleştirdik.