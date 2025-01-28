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SANAYİ BAKANINDAN “ KOCAELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ “ KURULMASINI İSTEDİK

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 1 yıl önceki paylaşımını sizlere sunuyoruz.

SANAYİ BAKANINDAN ' KOCAELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ ' KURULMASINI İSTEDİK

28 Ocak 2025 Salı 11:17

 SANAYİ BAKANINDAN “ KOCAELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ “ KURULMASINI İSTEDİK

Bilişim Vadisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacırla kocaeliye sanayi ve teknoloji tarihi müzesi kurulmasını isteyip TGRT belgesel tv'de her gün üç kez yayınlanan Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel söyleşi gerçekleştirdik.

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BAKAN VE BAŞKAN TAHİR HOCAYA TEŞEKKÜR
Sayın bakana bizi tanıtan ve KOCAELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ KURULMASI ile ilgili belgesel söyleşinin gerçekleşmesine imkan sağlayan Sn. Bakan'a ve bizi Sn. Bakan'a tanıtan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyor. Kocaeli Sanayi Tarihi Belgeselimiz ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Belgesel tadında siz değerli tüm arkadaşlarıma selam olsun.

KOCAELİ SANAYİ TARİHİ BELGESELİ
KOCAELİ HEREKE HALI FABRİKASI TARİHİ
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