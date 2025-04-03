SEDAŞ'ta Genel Müdür Vekili Mustafa Yılmaz oldu

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinin yer aldığı Doğu Marmara Bölgesinde kesintisiz ve güvenilir elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ’ta; Regülasyon, Strateji ve Uyum Direktörü olarak görev yapan Mustafa Yılmaz, Genel Müdür Vekilliğine atandı.

2019 yılından itibaren SEDAŞ İcra Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Dr. Necmi Odyakmaz yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldı. Odyakmaz’ın SEDAŞ’taki Yönetim Kurulu üyeliği ise devam ediyor.

Genel Müdür Vekili olarak görevi devralan sektörel tecrübesi ve uluslararası alandaki bilgi birikimi ile tanınan Mustafa Yılmaz, enerji dağıtım alanında sürdürülebilir ve daha kaliteli hizmet sunmak için gerekli görülen müşteri memnuniyeti, inovasyon, dijital dönüşüm ve operasyonel verimlilik hedefleri doğrultusunda SEDAŞ’ın sektördeki öncü konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

SEDAŞ Genel Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, 1982 yılında Karabük’te doğdu. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu, Syracuse Üniversitesi (New York-ABD) Kamu Yönetimi alanındaki yüksek lisansını 2013 yılında tamamladı. Profesyonel iş hayatına 2004 yılında İçişleri Bakanlığında başladı. Daha sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) çalışan Yılmaz, ERRA’da (Energy Regulators Regional Association) Tarife Komitesi Başkanlığı görevlerini de yürüttü. 2019 yılından itibaren ise SEDAŞ’ta Regülasyon, Strateji ve Uyum Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

SEDAŞ Genel Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

SEDAŞ KURUMSAL İLETİŞİM VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ