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Şehidin ismi ilelebet Gölcük'te yaşayacak

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kahraman Güvenlik Görevlisi Şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın ailesi ile isminin verildiği parkta bir araya geldi. Başkan Sezer, “İnşallah; Kahraman Şehidimiz Atakan Şahin Erdoğan'ın ismi, ilçemizde ilelebet yaşayacak, hemşehrilerimiz ve o parkta büyüyen çocuklarımız şehidimizi asla unutmayacaklar” dedi.

Şehidin ismi ilelebet Gölcük'te yaşayacak

21 Ocak 2025 Salı 11:17

 Ankara'da, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'na (TUSAŞ), 23 Ekim 2024 tarihinde, bölücü, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerce yapılan kalleş saldırıda, yaralı olmasına rağmen teröristi vurarak faciayı önleyen, Kahraman Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın ismi, savunma sanayimize Gölcük Askeri Tersanesi ile güçlü destek veren, Gölcük Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, İlhan Tuğba ve Anafartalar Caddesi kesişimindeki 10 dönümlük parkta verilmişti. 
   
  Şehidimizin ailesi Gölcük'e geldi 
 Şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın kıymetli ailesi Gölcük'e geldi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Babası Osman Erdoğan, Annesi Ergül Erdoğan, Amcası Lütfü Erdoğan, Halası Gül Erdoğan, Kuzeni Özgür Erdoğan ile birlikte şehidin isminin verildiği parkı ziyaret ettiler. Şehidin ailesi parkta duygu dolu alan yaşarken, Başkan Sezer'e şehidin isminin Gölcük'te yaşayacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirip, teşekkürlerini ilettiler. 
 Başkan Sezer de; Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın bir kahraman olduğunu, hain, bölücü teröristlerce yapılan kalleş saldırıda, yaralı olmasına rağmen teröristi vurarak faciayı önlediğini belirtti. Şehidimizin kıymetli ailesine Gölcük'e teşrifleri için şükranlarımı sunuyorum diyen Başkan Sezer, “İnşallah; Kahraman Şehidimiz Atakan Şahin Erdoğan'ın ismi, ilçemizde ilelebet yaşayacak, hemşehrilerimiz ve o parkta büyüyen çocuklarımız şehidimizi asla unutmayacaklar” dedi. 


İHA
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