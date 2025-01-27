“Sertaç Abi” Gebzeli Çocuklarla Buluştu

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen sömestr tatili etkinlikleri devam ediyor. Gebze Belediyesi ara tatil etkinlikleri kapsamında Gebzeli çocuklar, sosyal medya fenomeni ve youtuber Sertaç Abi ile buluştu. Beylikbağı Sarı Cami’nde Gebzeli çocuklarla sabah namazında bir araya gelen Sertaç Abi’nin programına katılım ve ilgi hayli yoğun oldu. Ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de katıldığı buluşmada çocuklarla sohbet eden Sertaç Abi, internetin sosyal medya mecralarının faydaları kadar zararlarının da olduğuna dikkat çekti. Çocuklara internette dikkatli olmalarını öğütleyen ünlü youtuber Sertaç Abi; sosyal medyada yer alan her videoyu izlememeleri ve seçici olmaları uyarısında bulundu.

ÇOCUKLAR YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

Programa çocuklarıyla gelen velilere de internet kullanımının yanı sıra sosyal medya içerikleri konusunda uyarılarda bulunan Sertaç Abi; ailelerin daima çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri ve onları takip etmeleri uyarısında bulundu. Çocukların sık sık kullandığı sanal oyun mecraları konusunda da dikkatli olunması uyarısında bulunan fenomen Sertaç Abi, teknolojinin doğru kullanımı gibi konularda da tavsiyelerde bulundu.

BİZİM ÇOCUKLARIMIZ TEKNOFEST KUŞAĞI

Programa katılımından ötürü sosyal medya fenomeni Sertaç Abi’ye teşekkür eden ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizin gençlerimiz ‘z’ kuşağı değil, tekno-fest kuşağıdır. Bizi biz yapan inanç, kültür gibi değerleri bilen, özümseyen aynı zamanda çağın gerektirdiği teknolojik ve bilimsel bilgileri öğrenmiş, kuşanmış bir neslin evlatları olarak yetişecek sizlere çok güveniyoruz, sizleri çok seviyoruz. Ülkemizin geleceği olan siz güzide evlatlarımızın gelişimine ve eğitimine verdiğimiz katkıyı artırarak devam ettireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. Programın ardından çocuklara ve tüm katılımcılara sıcak çorba ve çeşitli ikramında bulunuldu.

(Ömer İLGEÇ)