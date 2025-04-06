Sokak hayvanlarına Büyükşehir şefkati

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına sahip çıkarak onların her türlü sağlık, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel’de yaralı halde bulunan kedi, Büyükşehir’e bağlı Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nda tedavi edilerek sağlına kavuştu.

TEDAVİ EDİLDİ, ADI “ŞANSLI” OLDU

Kurulduğu günden bu yana sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası sahipsiz hayvanlara umut olmaya devam ediyor. Kocaeli’de yaşayan can dostlarımıza emanet gözüyle bakan Büyükşehir, travma sonrası getirilen ve arka bacağında kırık meydana geldiği düşünülen minik yavru kediye kucak açtı. Yapılan muayene ve radyolojik görüntüleme sonrası kedinin arka sol bacağında kırık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanılan minik kedi sağlığına kavuştu. Şimdiden ekiplerin gözdesi olan kediye sağlık ekipleri tarafından “şanslı” ismi verildi.



(Ömer İLGEÇ)