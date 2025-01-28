Solaklar Kavşağı’nda 120 tonluk dev montaj

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Solaklar Kavşağı’na nefes aldıracak projelerinden biri olan yaya üst geçidinin yapımına devam ediyor. Projede, 63 metre uzunluğa sahip 120 ton ağırlığındaki devasa çelik aksamın montajına başlandı.

İLERLEME ORANI YÜZDE 75

“Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi” ile Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirerek, sürücülere konforlu bir yolculuk sunan Büyükşehir, bölgedeki yaya geçişlerini daha güvenli sağlamak amacıyla İzmit Solaklar Kavşağı’nda üst geçit yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin en uzun tek açıklıklı modern üst geçit inşasında ilerleme oranı yüzde 75’e ulaştı.

DEVASA ÇELİK AKSAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Solaklar Yaya Üst Geçidi’nin çelik konstrüksiyon montaj çalışmaları başladı. Üst geçidin toplam 10 parçadan oluşan 63 metre uzunluğunda ve 120 ton ağırlığındaki çelik aksamının dördünün montajı tamamlandı. Tırlarla getirilen çelik aksamlar, çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından vinç yardımıyla yola indirildi. Yerde 4 parçanın montajı özenle yapılarak birleştirildi. Diğer 6 parçanın birleştirilmesiyle üst geçidin çelik konstrüksiyonu tek parça halinde yerine monte edilecek. Montaj çalışmalarının ardından tabliye betonu dökülecek ve andezit plak kaplama imalatı yapılarak üst geçit vatandaşların hizmetine açılacak.

TRAFİK İŞARETLERİNE DİKKAT

Titizlikle yürütülen çalışmalar nedeniyle D-605 Karayolu’nun Kandıra istikameti pazar günü trafiğe kapatıldı. Karayolunda yapılan düzenleme kapsamında araçlar ikiye bölünen İzmit yoluna yönlendiriliyor. Buna göre Kandıra’ya doğru seyreden araçlar, yaklaşık 250 metre ilerledikten sonra yeniden Kandıra yoluna aktarılmak üzere yönlendiriliyor. Yapılan yol düzenlemeleri sürücüler için güvenli bir seyahat sağlamak amacıyla titizlikle gerçekleştirildi. Yetkililer, sürücülerin trafik işaretlerine ve yönlendirme levhalarına dikkat etmelerini istedi. Bölgede ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Solaklar Kavşağı’ndaki üst geçidin tamamlanmasıyla Solaklar ve Yeşilova’daki vatandaşların karşıya geçişleri güvenli bir şekilde sağlanmış olacak. Böylece bölgenin uzun yıllardır devam eden yaya geçiş sorunu modern şehircilik anlayışıyla ortadan kalkarak, vatandaşlara güvenli ve konforlu bir hizmet sunulmuş olacak. Engelli ve çocuklu bireylerin kullanımına uygun şekilde tasarlanan üst geçidin her iki ayağında da asansör yer alacak.

(Ömer İLGEÇ)