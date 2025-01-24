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Solaklar Üst Geçidi’nin yüzde 75’i tamam

İzmit Solaklar Kavşağı’nda yapımı devam eden, Kocaeli’nin en uzun tek açıklıklı modern üst geçidin yüzde 75’i tamamlandı

Solaklar Üst Geçidi'nin yüzde 75'i tamam

24 Ocak 2025 Cuma 11:10

 Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmit Solaklar Kavşağı’nda yapımına başladığı Kocaeli’nin en uzun tek açıklıklı üst geçidinin çelik konstrüksiyon imalat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Üst geçidin yüzde 75’i tamamlandı.

 

DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını yaptığı önemli dokunuşlarla kesintisiz ve güvenli bir hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kandıra Yolu’ndaki trafik akışını da kesintisiz hale getiren “Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi”ni de tamamlayarak hizmete açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaya geçişlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla ikinci bir projeyi daha hayata geçiriyor. İzmit Solaklar Kavşağı’nda yapımı devam eden, Kocaeli’nin en uzun tek açıklıklı modern üst geçidin yüzde 75’i tamamlandı. Büyükşehir, yapımı süren üst geçit ile birlikte bölgeyi kentin en modern geçiş noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyor.

 

YAYA GEÇİŞ SORUNU ÇÖZÜLECEK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çelik konstrüksiyon olarak yapımına başlanan üst geçidin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tek açıklığı 63 metre, toplamda 70 metre olan, Kocaeli’nin en uzun tek açıklıklı üst geçidinin her iki ayağında engelli asansörü de yer alacak. Yaklaşık 46 milyon 185 bin TL’ye mal olacak modern üst geçidin betonarme ve çelik imalatları devam ediyor. Karşılıklı ayakları ve merdivenlerinin imalatı tamamlanan engelli asansörlü yaya üst geçidi ile bölgede süregelen yaya geçiş sorunu kökten çözülmüş olacak. Fiziksel olarak yüzde 75’i tamamlanan projenin, hava şartları elverdiği sürece en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

 

ÇELİK İMALATI TİZİLİKLE SÜRÜYOR

Şehirdeki ulaşım altyapısına katkı sağlamak amacıyla yapımına başlanan yaya üst geçidinin çelik konstrüksiyon imalatı titiz bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar, atölye ve inşaat alanındaki ekiplerin yoğun çabalarıyla ilerlerken, üst geçidin güvenli ve konforlu bir şekilde vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. İmalat sürecinde, modern inşaat teknikleri ve yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak, üst geçidin dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması sağlanacak.

 

MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI

Solaklar Kavşağı’ndaki üst geçidin tamamlanmasıyla Solaklar ve Yeşilova’daki vatandaşların karşıya geçişleri güvenli bir şekilde sağlanmış olacak. Böylece, bölgenin uzun yıllar devam eden yaya geçiş sorunu modern şehircilik anlayışıyla ortadan kalkarak, vatandaşlara güvenli ve konforlu bir hizmet sunulacak. Proje kapsamında üst geçidin her iki ayağında da asansör yer alacak. Üst geçit, özellikle engelli ve çocuklu bireylerin kullanımına uygun şekilde tasarlandı.
(Ömer İLGEÇ)

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