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SOLOTÜRK'ten ilgi gören keşif uçuşu

Kocaeli'de 18 Mart'ta düzenlenecek "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri öncesinde SOLOTÜRK, İzmit semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Dron ile görüntülenen uçuş, büyük ilgi gördü.

SOLOTÜRK'ten ilgi gören keşif uçuşu

17 Mart 2025 Pazartesi 10:41

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 18 Mart'ta gerçekleştirilecek "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri öncesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SOLOTÜRK ekibi hazırlıklarını sürdürüyor. Gösteri uçuşuna hazırlanan ekip, etkinlik alanı ve çevresinde keşif uçuşu yaptı. 
  İzmit Körfezi üzerinde gerçekleştirilen uçuş, dron ile de görüntülendi. Gökyüzündeki süzülüşü izlemek isteyen vatandaşlar, Sekapark'ta bir araya gelerek heyecanla bu anlara tanıklık etti. 
  SOLOTÜRK ekibi, 18 Mart'ta gerçekleştireceği özel gösteriyle Çanakkale Zaferi'nin ruhunu Kocaeli semalarına taşıyacak. 


İHA
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