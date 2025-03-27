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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN HAYAT KİMYA’DAN VERİMLİ SU KULLANIMI HAMLESİ

“Hayata İyi Bakarız” anlayışıyla sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdüren Hayat Kimya, Dünya Su Günü’nde, kaynakların verimli kullanımı ve su yönetimi alanındaki çalışmalarını paylaşarak sürdürülebilir çözümlere dikkat geçti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN HAYAT KİMYA'DAN VERİMLİ SU KULLANIMI HAMLESİ

27 Mart 2025 Perşembe 10:38

 Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün (World Resources Institute, WRI) yayımladığı Su Riski Atlası’na göre Türkiye, yüksek su stresi yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. İklim krizinin etkileri ve su kaynaklarının tükenme riski, kurumların suyu verimli kullanmasının gerekliliğini gündeme taşıyor. Sürdürülebilir üretim anlayışı doğrultusunda suyun korunmasını en önemli öncelikleri arasında gören Hayat Kimya, üretim başta olmak üzere iş modelinde su yönetimini iyileştirmek amacıyla sürdürdüğü yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

Ev bakım, bebek bakım, temizlik kağıtları, kadın kişisel bakım ve kişisel sağlık kategorilerinde Bingo, Molped, Molfix, Papia, Focus, Familia, Evony gibi 16 markasını 100’den fazla ülkede milyarlarca tüketiciyle buluşturan şirket, üretim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek için oluşturduğu etkili su yönetim mekanizmalarıyla dikkat çekiyor.

Hayat Kimya, suyun verimli kullanımına yönelik kararlı adımlarıyla, Kocaeli’deki üretim kampüsünde gerçekleştirdiği üretim süreçlerinde kullandığı suyun yüzde 52’sini denizden temin ediyor. Su kullanım yoğunluğunu bir önceki yılla karşılaştırıldığında 2,99’dan 2,89’a düşüren şirket, su kaynaklarını korumak ve su tüketim miktarlarını azaltmak amacıyla operasyonlarını verimli hale getirecek özel mühendislik yatırımları gerçekleştiriyor. 2016 yılında, su kaynaklarını korumak ve mevcut tatlı su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla desalinasyon tesisi kuran Hayat Kimya, deniz suyunu üretimde kullanma oranını her geçen gün artırıyor. Desalinasyon tesisinde denizden alınan su, düşük enerji tüketimiyle verimli çalışan ileri membran sistemlerden geçirilerek, üretimde kullanılabilecek seviyede, tuzdan arındırılmış ve düşük iletkenliğe sahip ham suya dönüştürülüyor.  Bu sayede üretim aşamalarında daha az tatlı su kullanılıyor, üretim süreçleri çevre dostu ve verimli hale getiriliyor.

Sürdürülebilirliği bütüncül bir şekilde ele aldıklarını, yeşil ve dijital dönüşümü bir arada gerçekleştirmek için kararlılıkla çalıştıklarının altını çizen Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler, “Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak ve su tüketimimizi verimli hale getirmek için çeşitli su yönetim uygulamalarını hayata geçirdik. Yeraltı su kaynaklarını korumak amacıyla üretimde deniz suyunu kullanmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi, tatlı su kaynaklarının korunması, üretimde su kaynaklarına olan bağımlılığın azalarak, yeraltı suları, nehirler ve göller üzerindeki baskının hafifletilmesi açısından son derece önemli. Hayat Kimya olarak, su kaynaklarının korunmasının yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de yaşam kalitesini şekillendiren hayati bir gereklilik olduğuna inanıyoruz.’’ dedi.

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