Taksici esnafı iftarda yalnız kalmıyor

Büyükşehir, iftar saatinde görev yapan taksici esnafına iftarlık sıcak yemek dağıtarak, onları bu mübarek ayda da unutmadı.

Büyükşehir, Ramazan ayında toplumsal dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir uygulamaya daha imza atıyor. Ekipler, iftar saatinde çalışan taksici esnafına iftarlık sıcak yemek ikramında bulunarak, oruçlarını açmalarına yardımcı oluyor.

RAMAZAN’IN MANEVİ ATMOSFERİ GÜÇLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her iş kolunda olduğu gibi taksici esnafının da her zaman yanında oluyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Ramazan ayında oruç tutan esnafı yalnız bırakmayarak, taksicilere sıcak iftar yemekleri dağıtıyor. Gönül alıcı bir jest olarak başlayan bu uygulama, ramazan ayının manevi atmosferini daha da güçlendiriyor. Dağıtım ilk olarak İzmit ilçesindeki 41 taksi durağında gerçekleştirildi.

BÜYÜKŞEHİR, TAKSİCİ ESNAFININ YANINDA

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antikkapı A.Ş.’nin hazırladığı iftarlık sıcak yemekleri taksici esnafının bağlı bulundukları duraklara götürdü. Üç gözlü gıda kaplarında birbirine karışmayan, sızıntı ve dökülmeye neden olmayan yemek kaplarını taksici esnafına teslim eden görevli ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek işlerinde bol kazançlar diledi. Ramazan boyunca bu anlamlı destek, 12 ilçedeki taksici esnafına sırasıyla ulaştırılacak.

TAKSİCİLERDEN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

İftarlarını bağlı bulundukları duraklarda açan ve bu anlamlı destekle oruçlarını rahatça açma imkânı bulan taksici esnafı, destek ve katkılarından ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini iletti. Ramazan ayının manevi zenginliğine katkı sağlayan bu uygulama, hem esnafın iftarını huzur içinde açmasına olanak tanıyor hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

(Ömer İLGEÇ)