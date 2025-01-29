Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 3 yıl önce kar yağışı ile ilgili araştırmalarını paylaşıyoruz. Bu günlerde İstanbul'a kar yağışının geleceği bilgisi meteorojiler tarafından bildirildi.Gelin birlikte geçmiş haber sloganlarına bakalım.

Tarih Boyu İstanbul’da Hayatı Durduran Kar Yağışları ile ilgili yaptığımız araştırma

Değişik kaynaklar ve TRT web sitesinden tarih boyu İstanbul’da hayatı durduran İstanbul’u Esir alan kar yağışları ve Tuna nehrinden gelen Karadenizden İstanbul boğazına giren buz kütlelerinin hayatı durdurduğunu Boğazı tümü ile kapattığını biliyormusunuz.

Son yüz yılda İstanbul'da yaşanan en önemli kar yağışı 6 Ocak 1929 tarihinde gece yarısı başladı çok şiddetli fırtına ve kar yağışı 55 gün devam ettirmiş hayat durmuş odun fiyatları karaborsa olmuş.

23 Şubat 1954 tarihinde başlayan kar yağışı yaklaşık 10 ila 15 gün devam etti. Karadeniz Boğazı, Tuna Nehrin’den ve diğer nehirlerden kopan 15-20 metre genişliğindeki büyük buz parçaları İstanbul Boğazına sürüklendi. Vapur seferleri iptal edildi. Günler geçtikçe buzlar Üsküdar ve Haydarpaşa’ya kadar geldi İstanbul halkı kıyılarda toplanırken buzların üstünde fotoğraf çekilmek yasaklandı. 6 Mart’tan sonra hava sıcaklığının artmasıyla buzlar erimeye başladı.

İstanbul'da Yaşanan Kar Fırtınaları

Son yüz yılda zaman zaman kışa teslim olan İstanbul’un 'kış tarihi' nasıl? Gelin birlikte göz atalım.

1929 yılında İstanbul, yoğun kar yağışı ve fırtınaya teslim oldu. Anadolu ve Avrupa yakası, buz parçaları nedeniyle birleşti. Kara ve deniz seferleri aksadı. Aç kalan kurtlar, şehir merkezine indi.

1942 tarihinde Göztepe’de sıcaklık 10 gün boyunca 0, 14 gün boyunca 1, 27 gün boyunca 3, 44 gün süresince de 5 derecenin üzerine çıkmadı.

1954’te İstanbul dondurucu bir soğuk yaşadı. Ulaşım aksadı, tipi ve kar yağışı, İstanbul Boğazı’ndaki seferleri durdurdu. Boğaz, Karadeniz’den gelen buz parçaları ile kaplandı. Hatta buz kütlelerinin patlatılması gündeme geldi. Ancak belli bir süre sonra buzlar eriyerek Boğaz’ın sularına karıştı.

1963 kışında Terkos Gölü donduğu için şehre günlerce su verilemedi. Yiyecek ve yakacak sıkıntısı çekildi ve cenazeler olumsuz hava koşullarından kaldırılamadı. Aç kalan kurtlar, soğuktan kentin merkezine indi.

1969 tarihinde şiddetli bir kış daha yaşandı. Büyükçekmece Gölü, Küçüksu ve Kağıthane dereleri ile Elmalı Barajı tamamen dondu. İstanbul da su sıkıntısı yaşandı