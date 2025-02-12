Tarihimizin Tapusu Mezarlıklara Diyanet ve Belediyeler Sahip Çıkmalı

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Belediyelerin sorumluluğunda olan tarihi mezarlıklarla ilgili araştırmalar yapılmalı.

www.gebzegazetesi.com Dilovası Demirciler köyü tarihi 800 yıllık koca mezarlık hakkında Turgay Sevinç’ Gebze Gazetesicanlı yayınında çok önemli bilgi verdi ve mezarlığı defineciler ve uyuşturucuların nasıl yıkıp yok ettiğini anlattı.

Turgay Sevinç'in koca mezarlıkla ilgili yaptığı çok önemli açıklamaları Kocaeli ve Gebzeli yetkililerin bilgilerine sunuyor .Gebze belediyesinin koca mezarlığa sahip çıkmasını bekliyoruz

Gebze Gazetesi canlı yayını birlikte izleyelim.