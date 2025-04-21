TARSUS'TA BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI TARİH, KÜLTÜR VE İNANÇ TURU





Yarım asırlık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda Tarsus'un çok ayrı bir yeri ve önemi var. Tarsus’a ilk kez 1984 yılında gitmiş, Mersin ve Tarsus bölgesine hayran kalmıştım. Tarsus’a her gidişimde yeni şeyler keşfedip belgesel çektim.

2019 tarihinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü adına, ülkemizin ve dünyamızın çöl olmaması için belgesel çekimi amacıyla helikopterle Mersin, Tarsus ve Adana üzerinde uçup çölleşmeye karşı ormancılık teşkilatımızın başarı hikayesi olan Tarsus Adanalıoğlu Kumul Ormanı ve Adana Karabucak Kumul Ormanlarının tarihini araştırıp "Ülkemiz ve Dünyamız Çöl Olmasın" adı ile 2 bölümlük belgesellerini çekmiştim.

Bizler Tarsus'ta bu kez kültür ve inanç turizmi ile ilgili belgesel çekerken sizleri "Ülkemiz ve Dünyamız Çöl Olmasın" adlı iki bölümlük bu belgeseli izlemeye davet ediyoruz.

Bir kısmı Tarsus'ta çekilen belgesel, Türkiye'deki ve dünyadaki çölleşme tehlikesine dikkat çekiyor. Türkiye'deki ve dünyadaki çölleşme tehlikesine dikkat çeken iki bölümlük belgeselde, ülkemizin içinde bulunduğu durum ve çölleşme ile mücadelenin yolları gözler önüne seriliyor. Belgeseli Devri Alem TV YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Belgeseli izlemek için tıklayın...

https://www.youtube.com/watch?v=FttvgQPSDKE

https://www.youtube.com/watch?v=zgxgQI1zIzA





TARSUSTA KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ

Tarih, bilgi birikimi ve ilimdir; tarih geçmiş değil, gelecektir. Tarih aynasına baktığımız oranda geleceğimizi görürüz. Tarsus, Türkiye'nin Mersin iline bağlı, tarihi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir ilçedir. Tarihi Neolitik döneme kadar uzanır ve dünyanın en eski sürekli yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul edilir.

Antik Çağ'da Tarsus Çayı'nın çevresinde kurulan şehir, Roma döneminde önemli bir ticaret merkezi haline geldi. Aziz Pavlus'un doğum yeri olması nedeniyle Hristiyanlık açısından da kutsal bir yer olarak kabul edilir. Kleopatra Kapısı, Roma Yolu ve Aziz Pavlus Kuyusu gibi tarihi yapılar, Tarsus'un zengin geçmişini yansıtan önemli eserlerdir.

TARSUSTA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ

Tarsus: Türk-İslam Tarihinde Bir Kavşak Noktası. Tarsus, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir Anadolu şehridir. Doğu Akdeniz'deki stratejik konumu sayesinde ticaret, kültür ve dinlerin kesişme noktası olmuştur. Türkler tarafından fethinden sonra İslam kültürü ve medeniyetinin bu topraklarda nasıl bir dönüşüm geçirdiğini anlamak, Tarsus'un tarihi önemini kavramak için kritiktir.

Tarsus, İslam ordularının Bizans’a karşı düzenlediği seferlerde önemli bir kale ve geçiş noktası olmuştur. 7. yüzyıldan itibaren, özellikle Emevîler ve Abbâsîler döneminde şehir, İslam dünyasının Doğu Akdeniz savunmasının bir parçası olarak kritik bir rol üstlenmiştir. Türklerin Anadolu’ya giriş sürecinde ise Tarsus, Selçuklu ve Memlük gibi Türk-İslam devletlerinin stratejik hedeflerinden biri olmuştur.

11. yüzyılda Anadolu Selçuklularının bölgeye hâkim olmasıyla birlikte Tarsus’ta İslam kültürü ve Türk etkisi belirginleşmiştir. Camiler, medreseler ve diğer kamu yapıları inşa edilerek şehir bir ilim ve irfan merkezi hâline gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, dönemin en önemli âlimlerinden bazılarını yetiştiren Tarsus medreseleridir. Ayrıca Türk-İslam sanatının, özellikle mimari ve süsleme sanatlarının şehirdeki izleri hâlâ görülebilmektedir.

Tarsus, Türk-İslam tasavvuf hareketlerinin de merkezi olmuştur. Özellikle Yesevîlik ve Mevlevîlik gibi Anadolu’daki tarikatların etkisi, şehir halkı üzerinde derin izler bırakmıştır. Şehrin manevi hayatını zenginleştiren bu hareketler, İslam ahlakının ve yaşam biçiminin Tarsus’ta kök salmasına katkı sağlamıştır.

Tarsus, yalnızca Türk-İslam tarihi açısından askeri ve stratejik bir öneme sahip değildir; aynı zamanda kültürel, ilmi ve manevi bir merkez olarak da Anadolu’nun İslamlaşma sürecine büyük katkılarda bulunmuştur. Bugün Tarsus’un tarihi eserleri, camileri ve kalıntıları, Türk-İslam kimliğinin bu topraklarda nasıl bir miras bıraktığını anlamak açısından paha biçilmezdir.





TARSUSTA BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM

Kurucu Genel Başkan Yardımcısı olarak halen görev yaptığım Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun 10. Yılı Etkinliklerine katılmak için Tarsus'a geldim. Tarsus Medya Mensupları Derneğinin ev sahipliği yaptığı etkinlik ile ilgili Gebze Gazetesinde ( www.gebzegazetesi.com ) de yayınlanan haber:

https://www.facebook.com/share/p/1YXDffDSFX/?mibextid=wwXIfr

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONUNUN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN BELGESEL FİLM FESTİVALİ 10 YILDAN BERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

"Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla, Tarsus'ta yönetim ve istişare kurulu, genel başkan Menderes'in başkanlığında 17 ve 18 Nisan 2025'te toplantı yaptı. Biz de hem toplantıya katılıp hem de belgesel çektik."

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/p/1886vP3Cvn/?mibextid=wwXIfr

TARSUS MEDYA MENSUPLARI DERNEĞİ BAŞKANI OKAN ÇALIŞKAN'IN TCGF'NİN 10. YILI ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ CANLI YAYIN PAYLAŞIMI

https://www.facebook.com/share/v/1AFoTXAT7G/?mibextid=wwXIfr

TARSUS ULU CAMİ'DEN CANLI YAYIN

1200 yıllık tarihi geçmişi olan Tarsus Ulu Cami'den belgesel tadında canlı yayınlı Devri Alem:

https://www.facebook.com/share/p/18UKTc5rZW/?mibextid=wwXIfr

DANYEL PEYGAMBERİN MAKAMI

Tarsus'ta 3000 yıllık tarihi geçmişi olan Danyel Peygamberin Makamı Camisi'nden Belgesel Tadında Devri Alem TV canlı yayında:

https://www.facebook.com/share/p/14ff4zjKjS/?mibextid=wwXIfr

KUBAT PAŞA VAKFI MEDRESESİ

Tarsus'ta 500 yıllık tarihi geçmişi olan Ramazanoğlu Beyi Kubat Paşa Vakfı Medresesi'nden Belgesel Tadında Devri Alem TV canlı yayında:

https://www.facebook.com/share/p/1ADVYLW9hw/?mibextid=wwXIfr

KONAK OTELDE KAHVE KEYFİ

Tarsus'ta 200 yıllık tarihi geçmişi olan Burhanoğlu Konağı'ndan 140 yıl hatırı olan özel bardaklı Tarsusi kahvesi tadında Devri Alem TV canlı yayında:

https://www.facebook.com/share/p/1BSy6Q3oyP/?mibextid=wwXIfr

ESHAB-I KEHF MAĞARASI

Tarsus'un en önemli manevi merkezi Eshab-ı Kehf (Yedi Uyurlar) Mağarası'ndan Belgesel Tadında Devri Alem TV canlı yayında:

https://www.facebook.com/share/p/12JDmTmntKc/?mibextid=wwXIfr

TARSUS'UN MARKA DEĞERİ TAŞKUYU MAĞARASI'NDAN YOL ARKADAŞIM VE REHBERİM ALPER DANIŞ ÇANKAYA İLE BELGESEL TV CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/p/16BFPyPAqg/?mibextid=wwXIfr







TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR BAŞARI HİKAYESİNİN MİMARI

Tarsus'ta, bereket peygamberi Danyel A.S.'ın makamında tanıştığım vefalı bir dost ve yol arkadaşım Alper Daniş Çankaya Bey'in koordinatörlüğünü yaptığı, yakın bir gelecekte seri üretimine başlayacak entegre meyve kurutma tesislerinde görüp duyduklarım, ülkemizin geleceği adına beni sevindirdi.

https://www.facebook.com/share/p/1CF7iQdJ4N/?mibextid=wwXIfr

GENÇLERİMİZ YAKIN BİR GELECEKTE HİÇBİR KATKI İLAVE EDİLMEDEN YÜZDE 93 ORİJİNAL GIDASI KORUNMUŞ TÜM MEYVELERİ VE KARPUZ-KAVUN CİPSİ YİYECEK.

TARSUS OSB TANITIM FİLMİ

https://www.instagram.com/mersintarsusosb/reel/DFfnXawNq4Y/

TÜRK DÜNYASININ TARSUS ZİRVESİ'NDEN NOTLAR

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Tarsus’ta düzenlenen toplantı kapsamında bir araya geldi. Tarsus Medya Mensupları Derneği (MEDYAD) tarafından organize edilen buluşma çerçevesinde, federasyon heyeti Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve beraberindeki heyeti Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz’e federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından söz alan Federasyon Başkanı Menderes Demir, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun uluslararası düzeyde yürüttüğü faaliyetler ve gazetecilik alanındaki projeleri hakkında Kaymakam Akyüz’e detaylı bilgiler aktardı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, federasyon heyetinin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında başarı dileklerinde bulundu.

TÜRK DÜNYASI GENEL BAŞKANI VE HEYETİ'NDEN TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASINA ZİYARET

Tarsus Ticaret Odası Başkanı Ruhi Koçak, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve yönetimini makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette medya alanında yapılabilecek ortak projeler, Türk dünyası ile iletişim köprülerinin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacak medya iş birlikleri üzerine fikir alışverişi yapıldı. Başkan Ruhi Koçak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tarsus’un yerel gücünün uluslararası medya iş birlikleriyle daha da artacağına inandığını vurguladı. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BOLTAÇ, GENEL BAŞKAN VE CEMİYET BAŞKANLARINI AĞIRLADI

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Tarsus’ta düzenlenen 2 günlük toplantı kapsamında bir araya geldi. Tarsus Medya Mensupları Derneği (MEDYAD) tarafından organize edilen program çerçevesinde, federasyon heyeti son olarak Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve beraberindeki heyeti Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’a tanıtarak, gerçekleştirilen toplantının amacı ve kapsamı hakkında bilgi verdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ziyarette federasyon heyetine Tarsus’un tarihi ve kültürel yapısından söz ederken, özellikle kentin kazandığı Golden Apple Ödülü ve bu ödülün Tarsus turizmine sağlayacağı katkılara değinirken, Tarsus Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın kent için önemine vurgu yaptı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ise Tarsus’ta, Tarsus Medya Mensupları Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda federasyonun yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Demir, federasyonun 10. yılı dolayısıyla düzenlenecek olan Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali, Türk Dünyası 5. İletişim ve Sanat Sempozyumu ve 2025 yılı projeleri üzerine yapılan istişareler hakkında bilgi paylaştı. Ayrıca ev sahipliği için MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan’a, yönetimine, federasyonun üst kurul delegelerine ve tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu heyetini Tarsus’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, federasyonun çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

TARSUS BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİK

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Tarsus Medya Mensupları Derneği (MEDYAD) tarafından organize edilen program çerçevesinde Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve beraberindeki heyeti Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’a tanıtarak, gerçekleştirilen toplantının amacı ve kapsamı hakkında bilgi verdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ziyarette federasyon heyetine Tarsus’un tarihi ve kültürel yapısından söz ederken, özellikle kentin kazandığı Golden Apple Ödülü ve bu ödülün Tarsus turizmine sağlayacağı katkılara değinirken, Tarsus Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın kent için önemine vurgu yaptı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ise Tarsus’ta, Tarsus Medya Mensupları Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda federasyonun yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Demir, federasyonun 10. yılı dolayısıyla düzenlenecek olan Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali, Türk Dünyası 5. İletişim ve Sanat Sempozyumu ve 2025 yılı projeleri üzerine yapılan istişareler hakkında bilgi paylaştı. Ayrıca ev sahipliği için MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan’a, yönetimine, federasyonun üst kurul delegelerine ve tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu heyetini Tarsus’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, federasyonun çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLA TARSUS BERDAN IRMAĞI ŞELALESİ'NDEN TARSUS'A VEDA EDİYORUZ

Güney Toros dağlarında, Bolkar Dağları zirvesinden doğan ve 142 km yol kat ederek Tarsus'tan Akdeniz’e dökülen, soğuk anlamına gelen Berdan Irmağı şelalesinden, Şelale Restoran firmasının sahibi Mehmet Fatih Bey'in çayını içerek, Abdülhamit Han Vakfı tarihi taşköprüden Tarsus'a veda ederek Çukurova Havaalanı'ndan Gebze’ye döndük.

AÇIK TEŞEKKÜR

Bu güzel ve tarihi organizasyonu düzenleyen Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir'e, Tarsus Medya Mensupları Derneği Başkanı Okan Çalışkan'a, Tarsus'ta rehberlik ve yol arkadaşlığı yapan Alper Daniş Çankaya'ya ve tüm arkadaşlarıma, ayrıca bize katkı sunan herkese belgesel tadında teşekkür ederiz.

https://www.fal.com/share/p/15gFYcCZgc/?mibextid=wwXIfrnn

Tarsus'tan Silifke'ye Belgesel Tadında Mersin'de Devri Alem

https://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat/tarsustan-silifkeye-belgesel-tadinda-mersinde-devri-alem-h35796.html

TGF başkanlar konseyi toplantısı ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu ve Belgesel Film Festivali basın toplantılarına katılmak için gittiğimiz Osmaniye'den dönerken, Mersin'in Erdemli ve Silifke sahillerindeki tarihi antik kentleri Devri Alem belgesel kameralarına kaydederek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

Tarsus'la ilgili birçok bilgiyi burada daha önce sizlerle paylaştım. Bugün Erdemli ve Silifke arasındaki antik kentler (Roma, Bizans, İslam medeniyeti, Kilikya, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait eser ve izlerin bulunduğu bölge) ile ilgili bilgi vermek istiyorum.

Portakal ve limon bahçeleriyle kaplı Erdemli'den geçerek tarihi Kanlıdivane'ye gidiyoruz.

Akdeniz'e hakim birçok tarihi eserin bulunduğu yerle ilgili daha önce bu antik kentteki köyde yaşamış müze yetkilisinden bilgi alıyoruz. Köyün mezarlığı antik kentin içinde, mağara kiliseler insanı etkiliyor; kendimizi binlerce yıllık tarihin içinde buluyoruz.

Cennet ve Cehennem mağaralarının bulunduğu yerde obrukların derinliği insanı ürkütüp korkutuyor. Astım Mağarası'na şöyle bir göz atıp tarihi Ayaş köyünden, Doğu Akdeniz'in insana göz ve gönül ziyafeti sunan, adeta bir tabloyu andıran sahillerini seyrederek ünlü Kızkalesi'nin bulunduğu yere geliyoruz. Kıyıya 500 metre mesafedeki Kızkalesi birçok olaya şahit olmuş. Cem Sultan bu kaleden Rodos şövalyelerine sığınmış, İslam orduları 1200 yıl önce bu kaleyi kuşatıp almışlar. 7. ve 10. yüzyıllar arasında bu coğrafyada hüküm süren İslam medeniyeti ile ilgili hiçbir araştırma yapılmaması büyük bir eksiklik.

Mersin'in Erdemli-Silifke arasındaki bu bölge adeta bir açık hava müzesi gibi; her yer antik kentler, kale sur kalıntıları... Bu güne kadar bu bölgeyi gezmeyenlere buraları görmelerini tavsiye ederim.

Bu bölge ile ilgili Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yazısını sizlerle paylaşırken, bu bölgeyi gezip görerek belgesel çekme imkanı sağlayan Mersinli gazeteci Selahattin Bey'e, orman bölge müdürlüğü yetkililerine ve değerli arkadaşım TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mersin Kültür Müdürlüğü'nün yazısını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum: