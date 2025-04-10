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Taş kırma tesisiyle 6 ayda 17 milyon tasarruf sağlandı

Büyükşehir, Körfez Kıyırlı’da kurduğu yerli üretim Taş Kırma ve Eleme Tesisi ile maliyetleri yüzde 50 oranında düşürdü, 6 ayda 17 milyon tasarruf sağlandı.

Taş kırma tesisiyle 6 ayda 17 milyon tasarruf sağlandı

10 Nisan 2025 Perşembe 11:21

 Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kıyırlı’da kurduğu Taş Kırma ve Eleme Tesisi ile yol yapım, bakım ve onarım projelerinde büyük fark yaratıyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak inşa edilen tesiste 6 ayda 97 bin 048 ton mıcır üretildi, 17 milyon 468 bin TL’lik tasarruf sağlandı.

 

8 FARKLI TİP MALZEME ÜRETİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kıyırlı’da dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretimle kurulan taş kırma ve eleme tesisinde asfalt malzemesi üretiyor. Yol yapımında kullanılan çeşitli boyutlardaki malzemelerin üretildiği tesiste, saatte 400 ton kapasiteyle çalışılıyor. Çevreye duyarlı 1400 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren tesis, CE belgeli toz indirgeme sistemiyle hava kirliliğini minimuma indiriyor. Üretilen mıcır, sıcak asfalt ve altyapı çalışmaları için ideal bir malzeme olarak kullanılıyor. Tesiste 8 farklı tip agrega malzemesi üretilerek asfalt yapımı ve yol yapımında kullanılıyor.

 

SON TEKNOLOJİYLE ÜRETİM VE YÜKSEK VERİMLİLİK

Taş Kırma ve Eleme Yerleşkesi sınırları içerisinde bulunan 63 milyon ton rezervli kalker taşı ocağından kırma tesisine getirilen cevher taşlar, burada konkasörde son sistem teknolojiyle kırılıyor. Cevher taşları, modern konkasör tesislerinde son teknolojiyle kırılarak elek sistemiyle farklı boyutlarda ayrıştırılıyor. Bu malzemeler, İzmit Solaklar Asfalt Şantiyesi’nde kurulu asfalt plent tesislerinde sıcak asfalt üretiminde kullanılıyor. Ayrıca soğuk asfalt üretiminde de tesiste üretilen mıcırdan faydalanılıyor.

 

HEM EKONOMİK HEM DE ZAMANINDA TEMİN

Taş Kırma ve Eleme Tesisi, artan hammadde fiyatları ve tedarik zinciri sorunlarının önüne geçilmesine de katkı sağlıyor. Tesis, asfalt plenti ve yol projelerinde ihtiyaç duyulan malzemeleri yüzde 50 daha ekonomik bir şekilde ve zamanında temin edebilme imkânı sunuyor. Bu sayede projelerin verimliliği artırılırken, maliyetler de önemli ölçüde düşürülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu tesis ile sadece çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda şehrin altyapı ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak önemli bir ekonomik katkı sağlıyor.

 

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ DE KURULACAK

Diğer yandan tesiste Güneş Enerji Sistemi (GES) kurularak, güneş enerjisinden elektrik üretilmesi de planlanıyor. GES faaliyete geçtiğinde üretimde daha büyük bir tasarruf sağlanacak.

(Ömer İLGEÇ)

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