GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TATARİSTAN'DA İDİL IRMAĞI VE TARİHİ BULGAR ŞEHRİNDE ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2010 tarihinde çekmiş olduğu Tataristan belgeseli TGRT belgesel tv'de yayınlanıyor.

TATARİSTAN'DA İDİL IRMAĞI VE TARİHİ BULGAR ŞEHRİNDE ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ

21 Şubat 2025 Cuma 12:11

 TGRT'DE TATARİSTAN'DA İDİL IRMAĞI VE TARİHİ BULGAR ŞEHRİNDE ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR
https://www.facebook.com/share/v/1Fr7haByw6/?mibextid=wwXIfr

 21 ŞUBAT 2025 TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızda 2010 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak TATARİSTAN'DA İDİL IRMAĞI VE TARİHİ BULGAR şehrinde çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyor.
13 yıldan beri TGRT belgesel tv'de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03'te yayınlanan devri alem belgesellerimizi
www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com web tv kanalımızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemizide okuyabilir görüş,öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ANKARA'DA DÜZENLENEN KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ PANELİ'NDEN NOTLAR ANKARA'DA DÜZENLENEN KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI...
Gazetecilik Hatıralarımızı Yazmaya Devam Ediyoruz Gazetecilik Hatıralarımızı Yazmaya Devam Ediyoruz
Büyükşehir’e ‘Çevre Eğitimi Kongresi’nde tam not Büyükşehir’e ‘Çevre Eğitimi Kongresi’nde...
Büyükşehir ekipleri, yaya güvenliği için sahada Büyükşehir ekipleri, yaya güvenliği için sahada
Büyükşehir, Sultan Teyze’yi 13 yıldır hastaneye taşıyor Büyükşehir, Sultan Teyze’yi 13 yıldır hastaneye...
Kocaeli’de yollar açık, ulaşımda aksama yok Kocaeli’de yollar açık, ulaşımda aksama yok
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

ANKARA'DA DÜZENLENEN KAFKAS CEPHESİ HARŞİT...
HARŞİT savunması vakfı tarafından ANKARADA orman genel müdürlüğünde 19 Şubat 2025 tarihinde düzenlediği...

Haberi Oku