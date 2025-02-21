21 ŞUBAT 2025 TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızda 2010 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak TATARİSTAN'DA İDİL IRMAĞI VE TARİHİ BULGAR şehrinde çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyor.
TATARİSTAN'DA İDİL IRMAĞI VE TARİHİ BULGAR ŞEHRİNDE ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2010 tarihinde çekmiş olduğu Tataristan belgeseli TGRT belgesel tv'de yayınlanıyor.
21 ŞUBAT 2025 TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızda 2010 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak TATARİSTAN'DA İDİL IRMAĞI VE TARİHİ BULGAR şehrinde çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyor.