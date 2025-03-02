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TAVŞANCIL GİRİŞİNE ESTETİK DOKUNUŞ

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Tavşancıl Mahallesi girişinde bulunan otoban viyadük altını daha estetik ve düzenli hale getirmek için kapsamlı bir peyzaj çalışması yürütüyor.

TAVŞANCIL GİRİŞİNE ESTETİK DOKUNUŞ

02 Mart 2025 Pazar 15:35

 TARİHİ DOKUYA UYGUN TASARIM

Bu proje kapsamında, Dilovası’nın tarihi dokusuna uygun bir peyzaj çalışması gerçekleştiriliyor. Toprak tesviye işlemlerinin ardından, renkli taşlarla desen uygulaması, dekoratif taşlardan kademelendirme ve bitkilendirme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca alanın modern aydınlatma sistemleriyle daha estetik ve güvenli hale getirilmesi planlanıyor.

BELEDİYE EKİPLERİNDEN ÖZENLİ ÇALIŞMA

Tamamen Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, alanın her detayıyla titizlikle işlenmesini sağlıyor. Doğal ve tarihi dokuya uygun olarak tasarlanan bu peyzaj çalışması, Tavşancıl Mahallesi’ne girişte göze hitap eden bir güzellik sunacak.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: "ŞEHRİMİZİ GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yapılan çalışmaların ilçenin estetik dokusuna katkı sağladığını belirterek, “Dilovası’nı daha güzel, daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Tavşancıl girişinde gerçekleştirdiğimiz peyzaj düzenlemeleriyle hem görsel bir estetik kazandırıyor hem de ilçemizin tarihi kimliğine uygun bir alan oluşturuyoruz. Belediyemizin öz kaynakları ve ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.
(Ömer İLGEÇ)
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