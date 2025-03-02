TAVŞANCIL GİRİŞİNE ESTETİK DOKUNUŞ

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Tavşancıl Mahallesi girişinde bulunan otoban viyadük altını daha estetik ve düzenli hale getirmek için kapsamlı bir peyzaj çalışması yürütüyor.

TARİHİ DOKUYA UYGUN TASARIM





Bu proje kapsamında, Dilovası’nın tarihi dokusuna uygun bir peyzaj çalışması gerçekleştiriliyor. Toprak tesviye işlemlerinin ardından, renkli taşlarla desen uygulaması, dekoratif taşlardan kademelendirme ve bitkilendirme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca alanın modern aydınlatma sistemleriyle daha estetik ve güvenli hale getirilmesi planlanıyor.





BELEDİYE EKİPLERİNDEN ÖZENLİ ÇALIŞMA





Tamamen Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, alanın her detayıyla titizlikle işlenmesini sağlıyor. Doğal ve tarihi dokuya uygun olarak tasarlanan bu peyzaj çalışması, Tavşancıl Mahallesi’ne girişte göze hitap eden bir güzellik sunacak.





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