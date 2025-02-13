13 ŞUBAT 2025 TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızın 2009 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak AFGANİSTAN'ın TARİHİ ŞEHİRLERİ KABİL MEZARI ŞERİF VE CELALABAD DA ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ yayınlanıyor.
TGRT'de Afganistan'da Çektiğimiz Belgeselimiz Yayınlanıyor
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2009 yılında çekmiş olduğu Afganistan belgeseli TGRT belgesel tv'de yayınlanıyor.
13 ŞUBAT 2025 TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızın 2009 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak AFGANİSTAN'ın TARİHİ ŞEHİRLERİ KABİL MEZARI ŞERİF VE CELALABAD DA ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ yayınlanıyor.