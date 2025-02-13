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TGRT'de Afganistan'da Çektiğimiz Belgeselimiz Yayınlanıyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2009 yılında çekmiş olduğu Afganistan belgeseli TGRT belgesel tv'de yayınlanıyor.

TGRT'de Afganistan'da Çektiğimiz Belgeselimiz Yayınlanıyor

13 Şubat 2025 Perşembe 11:50
https://www.facebook.com/share/v/1D9LQcLQGY/?mibextid=wwXIfr

13 ŞUBAT 2025 TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızın 2009 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak AFGANİSTAN'ın TARİHİ ŞEHİRLERİ KABİL MEZARI ŞERİF VE CELALABAD DA ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ yayınlanıyor.
13 yıldan beri TGRT belgesel tv'de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03'te yayınlanan devri alem belgesellerimizi
www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com web tv kanalımızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemizi de okuyabilir görüş, öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.







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