3 MART 2025 TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızda 2004 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti BOLU belgeselimiz yayınlanıyor.
TGRT'DE BOLU BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2004 tarihinde çekmiş olduğu Bolu belgeseli Tgrt belgesel tv'de yayınlanıyor.
3 MART 2025 TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızda 2004 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti BOLU belgeselimiz yayınlanıyor.