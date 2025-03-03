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TGRT'DE BOLU BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2004 tarihinde çekmiş olduğu Bolu belgeseli Tgrt belgesel tv'de yayınlanıyor.

TGRT'DE BOLU BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

03 Mart 2025 Pazartesi 13:06

3 MART 2025 TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızda 2004 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti BOLU belgeselimiz yayınlanıyor.
13 yıldan beri TGRT belgesel tv'de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi
www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com web tv kanalımızdanda izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemizide okuyabilir görüş,öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.
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