Tıbbi atıkların bertarafı, Büyükşehir güvencesinde

Büyükşehir ekipleri tarafından büyük bir hassasiyetle toplanan tıbbi atıklar, İZAYDAŞ tesislerinde güvenli bir şekilde bertaraf ediliyor.

Büyükşehir iştiraki İZAYDAŞ, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları usulüne uygun bir şekilde imha ediyor. Bu kapsamda 2024 yılında toplamda 3 milyon 327 bin 463 kilogram tıbbi atık sağlık kuruluşlarından toplandı.

USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE İMHA EDİLİYOR

Faaliyete geçirdiği birçok proje ile şehirde yaşayan vatandaşların sosyal, kültürel, sanatsal ve ulaşım anlamında hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok zorunlu hizmeti de başarıyla yerine getiriyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar İZAYDAŞ tarafından usulüne uygun bir şekilde imha ediliyor.

STRERİLİZE EDİLEREK DEPOLANIYOR

Büyükşehir iştiraki olan İZAYDAŞ’ın tıbbi atık toplama araçları Kocaeli’de bulunan hastane, sağlık ocağı, sağlık merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkları haftanın 6 günü topluyor. Toplanan bu atıklar İZAYDAŞ’ın Alikahya’daki tesislerine getirilerek ilk olarak sterilizasyon tesisinde sterilize ediliyor. Bu işlemden sonra içerisindeki mikrop ve zararlı maddelerin yok olması ile tıbbi atıklar depolanıyor.

2024’TE 3 MİLYON 327 BİN 463 KG ATIK TOPLANDI

Hiç aksatılmadan 2024 yılı boyunca toplanan tıbbi atıklar için Büyükşehir ekipleri yoğun bir mesai harcadı. 2024 yılında toplamda 3 milyon 327 bin 463 kilogram tıbbi atık sağlık kuruluşlarından toplandı. Toplam miktarın 3 milyon 272 bin 693 kilogramı sterilize edilerek depolanırken, 54 bin 770 kilogram ağırlığındaki patolojik atıklar ise yakma tesisinde bertaraf ediliyor.

(Ömer İLGEÇ)