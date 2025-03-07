TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT ‘’GEBZE TİCARET ODASININ ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP VE TAKDİR EDİYORUZ’’

Yaklaşık bir saat süren görüşme ile ilgili olarak Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat, sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklamalarda bulundu:

‘’Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş’ı Ticaret Bakanlığımızda kabul ettik. Ülkemizin en gelişmiş sanayi illerinden Kocaeli’nin bir ilçesi olan Gebze, 450 bin nüfusu ve 10 Organize Sanayi Bölgesi ile sanayimizde ve ülke ekonomimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Toplamda 8.000’i sanayide olmak üzere 26.000 kadar üye işletmesi olan, ve İSO-500 Büyük Kuruluş sıralamasına 70 işletmenin girmeyi başardığı Gebze’nin Ticaret Odası Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş ile sanayi ve ticaret alanındaki meseleleri, Gebze ile ilgili yeni projeleri konuştuk ve bilgi alışverişinde bulunduk. Sayın Aslantaş’a ve Gebze Ticaret Odası üyelerine üstün başarılarının devamını ve huzurlu, hayırlı bir mübarek Ramazan ayı geçirmelerini Allah’tan diliyorum.’’

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, "Gebze Ticaret Odamız adına, üyelerimizin talep ve isteklerini iletmek üzere bizleri makamında kabul eden Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’a en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Üretim, ihracat ve ekonominin gelişmesi adına gösterdiği gayret ve çalışmalarından dolayı kendisine minnettarız.

Sayın Bakanımızı, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için gece gündüz demeden çalışan 26.000’in üzerindeki üyemizin taleplerini, beklentilerini ve önerilerini iletmek amacıyla ziyaret ettik.

Sayın Bakanımızın Gebze bölgemizi ve odamızın faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve takdirle karşıladığını dile getirmesi de bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Çalışmalarımızın en üst merci tarafından takdir edilmesi motivasyonumuzu ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır."

Karşılaşılan zorlukların tamamına yakınının ortak sorunlar olduğunu ve bunların çözümleriyle ilgili olarak da yapısal çalışmaların hazırlandığını Sayın Bakanımız tarafından da ifade edildi.

Sayın Bakanımıza aktardığımız konu başlıkları arasında başta ihracatçılarımızı yakından ilgilendiren döviz kurları, maliyetlerin artışı ve buna bağlı olarak rekabet gücümüzün azalması, AB ülkelerinin vize kısıtlamalarına bağlı olarak mevcut ve yeni pazarlara girişte yaşanan zorluklar, nitelikli personel bulmada yaşanan sorun ile araç muayene istasyonu ihtiyacı gibi konular yer almaktadır.





Ülkemizin ihracat rakamları incelendiğinde, Kocaeli’nin İstanbul’dan sonra en yüksek ihracat hacmine sahip il olduğu ve birçok ilin toplam ihracat miktarını geride bıraktığı görülmektedir. Bu noktada, Gebze bölgesinin Kocaeli ihracatına yaptığı katkı son derece değerlidir. İhracatçı üyelerimizin en önemli talepleri arasında, mevcut kurların neden olduğu olumsuzluklar ve maliyetlerin yüksekliği ön plana çıkmaktadır. Özellikle işçilik başta olmak üzere birçok gider kaleminde yaşanan aşırı maliyet artışları, karlılıkların azalmasına ve ihracatçılarımızın rekabet etme noktasında zorluklar yaşamalarını neden olmaktadır. Kendileri de bu sürecin farkında olduklarını ve yapısal reformlarla ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirterek, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak adımlar üzerinde durduklarını ifade ettiler.

İhracatçılarımızın yeşil pasaport ve vize konusunda ki taleplerini de ilettik. Ülkemizin ihracat potansiyelini artırmak ve iş dünyamızın küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesini sağlamak adına, ihracat yapan iş insanlarımıza vize ve yeşil pasaport konusunda ki destekler büyük bir önem taşımaktadır. Mevcut pazarlarda daha rahat dolaşım sağlanması ve yeni pazarlara daha hızlı ulaşılabilmesi adına yapılacak çalışmaları önemsemekteyiz.

Tüm iş dünyamızın mücadele ettiği diğer bir sorun olan nitelikli personel bulma konusunu kendimize dert edindiğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu bağlamda, atölye binası inşaatı, meslek liselerimizin daha görünür olmaları ve daha çok tercih edilebilir olmaları noktasında yaptığımız çalışmaların Sayın Bakanımız tarafından birçok yer için örnek teşkil edecek proje ve çalışmalar olarak ifade edilmesi de bizler için mutluluk verici olmuştur.

Gebze ve bölgemiz, hem insan hem de araç sayısı bakımından hızla büyümektedir. Özellikle ticari araç sayısındaki artışla birlikte, mevcut muayene istasyonunun yetersiz kaldığını ve bunun da hem zaman hem de maliyet anlamında kayıplara sebep olduğunu belirttik. Sayın Bakanımız, bu konuda ilgili bakanlığa aktarılması noktasında destek vereceğini ifade etti.

Son olarak, Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirim kararının ardından, KOBİ'lerin ticari kredilere daha uygun maliyetlerle erişebilmesi önemli bir konu olmuştur. Ancak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da belirttiği gibi, bankaların kredi faiz oranlarında yapılan indirimlerin yeterince yansımadığı görülmektedir. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. KOBİ'lerin daha kolay erişebileceği kredi koşullarının sağlanması adına gerekli adımların atılmasını talep etmekteyiz.

Bugün yaptığımız ziyaretin, hem bölgemiz hem de ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Ramazan ayımızın da huzurlu, bereketli ve sağlıklı bir şekilde geçmesini niyaz ediyorum.’’ dedi.



(Ömer İLGEÇ)